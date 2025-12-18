  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    18 декабря 2025, 08:41 • Новости дня

    Глава Роскосмоса пообещал показать детям из «Елки желаний» космические места

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов пообещал исполнить желания троих детей в рамках акции «Елка желаний» и показать им космические места Москвы.

    Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов пообещал исполнить новогодние пожелания троих детей в рамках акции «Елка желаний», передает РИА «Новости».

    В их числе – десятилетний Гамлет из Самары, мечтающий побывать в Москве, 12-летний Гордей из Архангельска, который хотел побывать в московском «СоюзМультПарке», и шестилетний Роман из Алчевска в ЛНР, который попросил конструктор для игр.

    «Мы точно это сделаем. Роман, Гамлет, Гордей, выберем одни из выходных до конца года, я приглашаю вас», – заверил Баканов. Он подчеркнул, что рад большому количеству заявок, связанных с космосом, поступивших в этом году.

    Баканов отдельно упомянул историю девочки Варвары, попросившей у президента России познакомить ее с космонавтами. Это желание также будет исполнено, заверили в корпорации «Роскосмос».

    Детям из различных регионов страны обещают личную встречу с директором Роскосмоса и насыщенную экскурсионную программу. В нее войдет посещение «СоюзМультПарка», прогулка по ВДНХ, экскурсия в «Музей космонавтики» и павильон «Космос», а также вручение новогодних подарков.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе». Путин выбрал три шарика-открытки с детскими мечтами.

    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    19 декабря 2025, 01:25 • Новости дня
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    Захарова высказалась о целях воюющего с белгородскими младенцами Киева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После полуночи губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятимесячного мальчика в Белгороде из-за атаки дрона ВСУ, о чем официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась, оценивая выбор целей киевским режимом.

    «Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ, то есть тем, что составляет традиционные ценности», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в ночь на пятницу в Белгороде пятимесячный ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести после атаки БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что киевские власти используют тему детей для получения денег и замалчивают случаи их исчезновения на Западе. Представитель МИД России обвинила Зеленского и его супругу в преступлениях против детей и выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов.


    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    18 декабря 2025, 16:08 • Новости дня
    В Госдуме разрешили подтверждать возраст через Max при покупке алкоголя
    В Госдуме разрешили подтверждать возраст через Max при покупке алкоголя
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Покупатели товаров с возрастными ограничениями теперь смогут подтверждать свой возраст с помощью мессенджера Max – такие поправки депутаты Госдумы поддержали сразу во втором и третьем чтениях.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке товаров с ограничением по возрасту. Закон закрепляет новую процедуру, в числе товаров – алкоголь, табак, энергетики, газосодержащие бытовые средства, а также лотереи и билеты на зрелищные мероприятия, передает ТАСС.

    Нововведения были оформлены как поправки ко второму чтению другого законопроекта – о внесудебной блокировке сайтов с информацией о продаже табачной и никотиносодержащей продукции. В первый раз этот документ был рассмотрен Госдумой еще в марте 2025 года.

    Согласно изменениям, процедура идентификации пользователя через мессенджер Max объединяется с традиционными способами подтверждения возраста при покупке соответствующих товаров и услуг. Поправки вносятся одновременно в несколько положений федеральных законов, расширяя права продавцов и организаторов лотерей и мероприятий.

    17 декабря в Мax зарегистрировались 75 млн пользователей.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении обязательного взаимодействия управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по ТКО с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max.

    20 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    Подросток погиб при взрыве неизвестного устройства в Химках

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в Химках погиб подросток, еще один подросток и женщина получили ранения, сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

    Информация о взрыве и его последствиях поступила от подмосковного уполномоченного по правам ребенка и оперативных служб, передает ТАСС.

    В результате происшествия погиб один несовершеннолетний, еще один подросток и женщина получили ранения.

    На месте инцидента пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли к месту взрыва для установления всех обстоятельств случившегося.

    В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что пока подробности по поводу произошедшего не раскрываются.

    Напомним, вечером 11 ноября в Красногорске у десятилетнего мальчика в руках взорвалось замаскированное самодельное взрывное устройство. Ребенок лишился четырех пальцев в результате происшествия.

    18 декабря 2025, 19:03 • Новости дня
    Депутат Милонов сравнил российских участников «Тайного Санты» с обезьянами

    Депутат Милонов раскритиковал и осудил последователей традиции «Тайного Санты»

    Депутат Милонов сравнил российских участников «Тайного Санты» с обезьянами
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике традицию «Тайного Санты», считая ее подражанием Западу, и предложил писать письма Деду Морозу.

    Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал популярную новогоднюю традицию «Тайный Санта», сравнив ее участников с обезьянами и призвав полностью отказаться от нее, передает «Говорит Москва». Парламентарий считает, что эта практика копирует западные нарративы и становится особенно распространенной среди тех, кто недавно переехал в крупные города.

    Милонов подчеркнул, что лично он и его дети не участвуют в подобных акциях, отдавая предпочтение традиции писать письма Деду Морозу. По словам депутата, поддержка западных новогодних традиций вроде «Тайного Санты» – это прямое заимствование чуждой культуры, продвигаемой в основном с помощью запрещенных соцсетей.

    Депутат напомнил, что Дед Мороз – персонаж из произведений известных русских авторов, в отличие от Санты, который, по мнению Милонова, навязывается через западные фильмы и сериалы с «гендерно-нейтральными персонажами» на Netflix. По его словам, для сохранения культурной идентичности россияне должны поддерживать отечественные традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры.

    Глава государства также подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    18 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    В Петербурге предъявили обвинения напавшему на учителя школьнику и охране

    Tекст: Вера Басилая

    В Санкт-Петербурге по делу о нападении на учителя в школе предъявлены обвинения как ученику, который ударил ножом учительницу, так и сотруднице охраны, не обеспечившей безопасность, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

    В Петербурге предъявлены обвинения по делу о нападении на учительницу ученику и сотруднице охранного предприятия, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

    По версии следствия, 15-летний школьник 15 декабря нанес своей учительнице ножевые ранения. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство по соответствующей статье уголовного кодекса.

    Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о выборе меры пресечения для подростка. Кроме того, обвинение предъявлено сотруднице охранной фирмы, работавшей в школе. По данным следствия, она не досмотрела школьника, несмотря на сигнал металлодетектора, позволив ему пройти в здание с ножом.

    Женщина признала свою вину. Сейчас ведется активное расследование: уже допрошены потерпевшая и свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего инцидента.

    Ранее школьник частично признал вину в нападении на учителя, но отрицал наличие конфликта.

    По факту нападения на учителя в одной из школ Петербурга было заведено уголовное дело.

    В результате происшествия учительница получила тяжелые рваные раны спины.

    19 декабря 2025, 22:45 • Новости дня
    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений

    Политолог Мартынов: Поколение 90-х, которое называли «потерянным», встало на защиту страны

    Эксперт: Для Путина нет «потерянных» поколений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Многие участники СВО – это поколение 1990-х и . Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Тема «потерянного поколения» и вечного спора отцов и детей была поднята в ходе программы «Итоги года» с президентом Владимиром Путиным.

    «Мы склонны клеить ярлыки на целые поколения, но мы ответственны за своих детей. Если что-то пошло не так в какой-то момент, то в первую очередь это не поколение потерялось, а взрослые не смогли их должным образом воспитать», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Сегодня, подчеркивает политолог, Россия противостоит практически всему коллективному Западу. «Принимая эти вызовы, то самое поколение 90-х, на которое наклеили ярлык «потерянное», встало на защиту страны. Многие участники СВО – это поколение 90-х. Не бывает потерянных поколений, и президент сегодня сказал об этом, Путин верит в нашу молодежь», – заявил Мартынов.

    По его мнению, не только «дети 90-х» но и «нулевых» в условиях спецоперации показали себя настоящими героями. Молодые участники СВО, студенты, карьеристы и даже футбольные хулиганы – части поколения с общей системой ценностей. «В том-то и особенность молодежи, что среди них, в отличие от взрослых, нет раскола в понимании базовых принципов. Это все те же молодые люди. Когда возникает такой вызов, как СВО, они вместе решают сложнейшие задачи, стоящие перед страной», – добавил он.

    В пятницу в эфир вышла передача «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства отвечал на вопросы журналистов и жителей страны в течение четырех с половиной часов.

    Президент не согласился с тем, что поколение 1990-х было потеряно для страны. «Это вечная проблема – отцов и детей, и известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. И в практике жизни всегда, всегда, из поколения в поколение, одно и то же: «при нас», «мы вот тогда», «а вот сейчас не то»… Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными, но в критической ситуации человек проявляется. В нашей истории было так всегда», – сказал Путин.

    Президент отметил, что среди 700 тыс. военных в зоне СВО много молодых людей, «в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве».

    Присутствовавший в зале командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев подтвердил, что «дети 90-х – это основной костяк сейчас, они герои, на них можно равняться».

    20 декабря 2025, 21:28 • Новости дня
    Названа причина взрыва в подмосковных Химках

    МВД: Причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с бытовым предметом

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, погиб подросток, два человека госпитализированы, место происшествия оцеплено.

    В МВД сообщили, что причиной взрыва в Химках стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения, передает ТАСС.

    Глава городского округа Химки Елена Землякова сообщила, что 18:09 оператору системы 112 поступило сообщение о происшествии в Банном переулке у дома номер один. По ее словам, на данный момент на месте работают оперативные службы, территория оцеплена.

    По информации министерства здравоохранения Московской области, в результате происшествия пострадали три человека. Уточняется, что один подросток погиб до приезда скорой помощи. Два других пострадавших были доставлены в медицинские учреждения региона, состояние одного оценивается как тяжелое, второго – как средней степени тяжести. Врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

    Все обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.

    Ранее в микрорайоне Сходня в Химках произошел взрыв неизвестного предмета. В результате погиб один подросток.

    Еще один подросток и женщина получили ранения.

    18 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Назван главный ингредиент салата оливье в России

    Предпочтение салату оливье с колбасой отдали 72% россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По результатам опроса, 72% россиян готовят традиционный салат оливье с вареной колбасой, альтернативу выбирает меньшинство, следует из исследования сети гипермаркетов «О'Кей».

    Большинство россиян отдают предпочтение классическому варианту салата оливье с колбасой, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сети гипермаркетов «О'Кей». По данным опроса, 72% респондентов выбирают традиционный рецепт этого блюда, в то время как альтернативные версии с курицей, креветками или говядиной набирают всего 18%.

    Респонденты также считают неотъемлемыми продуктами новогодней корзины зеленый горошек, корнишоны, вареную колбасу, майонез, селедку и крабовые палочки. Традиционно на горячее россияне чаще всего выбирают блюда из птицы – курицу и утку.

    Исследование показало, что 34% опрошенных не хотят тратить много времени на приготовление пищи перед Новым годом. Спрос на готовые ингредиенты, такие как вакуумированная свекла, картофель и морковь, вырос на 30%. Кроме того, продажи филе сельди увеличились на 15% в сравнении с декабрем 2024 года, а каждый третий россиянин покупает для селедки под шубой уже нарезанное филе.

    Популярность готовых закусок и блюд из птицы также растет: продажи в этих категориях выросли на 15% к середине декабря. Салаты составляют около 40% продаж готовой еды. В декабре 2025 года аналитики также зафиксировали значительный рост спроса на традиционные праздничные блюда: оливье (+34%), винегрет (+23%), мимозу (+21%) и селедку под шубой (+17%).

    В исследовании приняли участие 1 тыс. респондентов из разных регионов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центр стратегических разработок заявил о снижении стоимости салата оливье в 15 регионах России.

    Приготовление салата оливье на Новый год стоит 363 рубля при покупке ингредиентов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

    Росстандарт ранее отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и салат оливье.

    19 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Кадыров счел честью упоминание Путиным его семьи как примера семейных ценностей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность за то, что президент России Владимир Путин привел его семью в пример как образец крепких семейных ценностей.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает для себя и всей своей семьи большой честью и особой гордостью, что президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» привел их в пример многодетной крепкой семьи.

    В своем Telegram-канале Кадыров подчеркнул, что для всех членов его семьи это высокая оценка не только их жизненного пути, но и народных традиционных ценностей, лежащих в основе мировоззрения чеченского народа и народов Кавказа.

    «Спасибо, Владимир Владимирович! Будем и дальше держать планку на высоком уровне!» – отметил Кадыров в публикации. Кадыров также акцентировал, что эти слова считаются признанием неизменности традиций и их важной роли в современном обществе Чечни.

    По словам Кадырова, упоминание семьи президентом страны стимулирует поддерживать заданную планку во всех сферах общественной жизни и укреплять семейные устои в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» назвал хорошей существующую на Кавказе традицию ранних браков и предложил брать с жителей региона пример.

    Президент отметил, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину. Путин также заявил, что вопрос продления выплаты пособия по уходу за ребенком до трех лет обсудят с учетом бюджетных ограничений.

    18 декабря 2025, 05:00 • Новости дня
    Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году
    Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жителям центра России стоит ожидать возвращения морозной погоды и снега к последней неделе декабря, когда метеоусловия нормализуются, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Заключительная неделя декабря пройдет под знаком умеренных морозов и привычных для этого времени года погодных условий, рассказал Тишковец в эфире радио Sputnik.

    «Предварительно полагаю, что последняя заключительная неделя уходящего года будет проходить под знаком декабрьских умеренных морозов и подсыплет снега прям в конце декабря», – поделился синоптик.

    В ближайшие дни в регионе настоящей зимы с морозами и заметным снегопадом не предвидится, отметил он.

    До конца недели по ночам температура будет держаться от -2 до +1 градуса, возможна слабая гололедица. Днем ожидается оттепель с температурами от 0 до +3 градусов.

    Тишковец указал на преобладание облачной погоды из-за атлантических воздушных масс, подогретых Гольфстримом, в результате чего температура воздуха превышает климатическую норму на пять градусов. Максимум, на что можно рассчитывать в ближайшие дни, – это незначительная локальная изморось.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог Татьяна Позднякова тоже пообещала  возвращение снега в Москве на Новый год. В МГУ назвали причину отсутствия снега в Москве. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря.

    19 декабря 2025, 14:09 • Новости дня
    В Новосибирске в ДТП погибли шесть человек

    В Новосибирске при столкновении Mercedes и Toyota погибли шесть человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупном ДТП на Советском шоссе в Новосибирске погибли шесть человек, среди которых оказались двое несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре региона.

    19 декабря на Советском шоссе в Новосибирске Mercedes столкнулся с Toyota Ipsum при повороте последней налево в сторону поселка Элитный, сообщает прокуратура Новосибирской области.

    В аварии погибли шесть человек. Все они скончались до прибытия скорой медицинской помощи. Среди жертв – двое несовершеннолетних.

    По предварительной информации, водитель Mercedes двигался прямо и врезался в поворачивающий на разрешающий сигнал светофора автомобиль Toyota Ipsum, сообщил начальник Госавтоинспекции Александр Бабенков. На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокурор Новосибирского района Александр Феофанов. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Болотнинском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погибли шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Прокуратура региона взяла расследование аварии под контроль. Причиной трагедии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу и столкновение с грузовиком, все находившиеся в ВАЗ-21099 погибли.

    Ранее два человека погибли, еще четверо получили травмы в дорожной аварии с выездом на встречную полосу в Новосибирской области.

    18 декабря 2025, 04:00 • Новости дня
    Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек
    Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ароматические свечи могут привести к тяжелым отравлениям у домашних животных, особенно если в них содержатся эфирные масла цитрусовых или корицы, рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

    «Кошки особенно уязвимы из-за отсутствия ферментов, способных эффективно метаболизировать терпены и фенолы, содержащиеся в эфирных маслах. Даже пассивное вдыхание паров цитрусовых, чайного дерева, гвоздики, корицы или мяты может вызвать респираторные проблемы, поражение печени или неврологические симптомы», предупредил он «Газету.Ru».

    Ветеринар отметил, что у собак подобные риски ниже, но концентрированные масла (например, сосны или эвкалипта) могут провоцировать рвоту, слабость и ожоги слизистых при прямом контакте.

    Профессор Руденко подчеркнул, что синтетические ароматизаторы из дешевых свечей выпускают летучие органические соединения, раздражающие дыхательные пути питомцев. Ветеринары советуют выбирать свечи из соевого воска без вредных добавок и хорошо проветривать комнату после их использования.

    Если у животных отмечаются слюнотечение, кашель или вялость после контакта с ароматическими продуктами, ветеринарный врач настаивает на немедленном обращении к специалисту. Он рекомендует держать свечи вне досягаемости домашних животных и выбирать натуральные ароматы с мягкими нотами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринар в Международный день кошек напомнил, как сделать питомца счастливым. Работающий дальнобойщиком мужчина развелся с женой из-за любви к коту, которого потерял и внезапно нашел, он брал животное с собой в рейсы. Про кота-мышелова Ларри с Даунинг-стрит снимут документальный фильм.

    18 декабря 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков: Путин позвонит мальчику, чей шарик снял с «Елки желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в четверг поговорит по телефону с одним из детей, чье новогоднее желание он лично исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин в четверг свяжется по телефону с одним из детей, чьи желания он исполнил в рамках акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    «Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», – отметил Песков.

    Ранее 3 декабря на международном форуме «Мы вместе» глава государства принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», выбрав три открытки-шарика.

    Также президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию.

    Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

    19 декабря 2025, 18:48 • Новости дня
    Мечтающую заменить Зарубина школьницу пригласили на журфак УрФУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Факультет журналистики УрФУ позвал школьницу Викторию, мечтающую стать журналистом, на экскурсию после ее вопроса президенту России и пообещал ждать ее абитуриенткой.

    Факультет журналистики Уральского федерального университета (УрФУ), который ранее окончил известный журналист Павел Зарубин, пригласил школьницу Викторию, задавшую вопрос президенту России Владимиру Путину на «Итогах года», на экскурсию, передает ТАСС.

    Исполняющий обязанности директора факультета Алексей Фаюстов заявил, что девочка сможет познакомиться с учебным процессом и жизнью факультета еще до поступления в вуз.

    Фаюстов подчеркнул, что для того чтобы занять такую ответственную должность, как работа журналистом с президентом страны, надо получить качественное образование. По его словам, обучение на журфаке УрФУ славится именно своей глубиной и востребованностью у работодателей.

    Факультет гордится своим выпускником Павлом Зарубиным, отметил Фаюстов, и считает логичным, что мечтающая стать профессиональным журналистом девочка в будущем выберет обучение именно в УрФУ. После окончания школы ее ждут в числе абитуриентов университета и готовы поддержать в освоении профессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, школьница Виктория во время эфира на «Итогах года» предложила после учебы заменить Зарубина на посту ведущего программы «Москва. Кремль. Путин», сказав: «Мне очень нравится формат передачи Павла Зарубина... я окончу школу и институт, Павел уйдет на пенсию, и я его заменю». При этом она попросила самого Путина «никуда не уходить»: «Дождитесь меня, и я буду освещать вашу работу».

    Путин предложил Павлу Зарубину взять Викторию на стажировку. Журналист поддержал инициативу президента и заверил, что поможет Виктории освоить профессию.

    Девочка поздравила президента с наступающим Новым годом и пожелала ему принимать правильные решения. Путин поблагодарил девочку и пожелал успехов в учебе и хороших друзей.

    Всего на на «Итогах года» Путин ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

