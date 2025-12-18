Глава Роскосмоса пообещал показать детям из «Елки желаний» космические места

Tекст: Вера Басилая

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов пообещал исполнить новогодние пожелания троих детей в рамках акции «Елка желаний», передает РИА «Новости».

В их числе – десятилетний Гамлет из Самары, мечтающий побывать в Москве, 12-летний Гордей из Архангельска, который хотел побывать в московском «СоюзМультПарке», и шестилетний Роман из Алчевска в ЛНР, который попросил конструктор для игр.

«Мы точно это сделаем. Роман, Гамлет, Гордей, выберем одни из выходных до конца года, я приглашаю вас», – заверил Баканов. Он подчеркнул, что рад большому количеству заявок, связанных с космосом, поступивших в этом году.

Баканов отдельно упомянул историю девочки Варвары, попросившей у президента России познакомить ее с космонавтами. Это желание также будет исполнено, заверили в корпорации «Роскосмос».

Детям из различных регионов страны обещают личную встречу с директором Роскосмоса и насыщенную экскурсионную программу. В нее войдет посещение «СоюзМультПарка», прогулка по ВДНХ, экскурсия в «Музей космонавтики» и павильон «Космос», а также вручение новогодних подарков.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе». Путин выбрал три шарика-открытки с детскими мечтами.