Трамп в обращении к нации не упомянул Венесуэлу

Tекст: Катерина Туманова

Президент США Трамп попытался успокоить американцев, обеспокоенных ростом стоимости жизни, объявив о планах выплатить специальную праздничную премию военнослужащим и ввести новые жилищные реформы в новом году.

Кроме того, Трамп не преминул восхвалять свои достижения за первый год после возвращения в Белый дом и убеждать избирателей, что они по-прежнему должны винить его предшественника Джо Байдена в сохраняющихся экономических проблемах, передает Bloomberg.

«Одиннадцать месяцев назад я унаследовал бардак, и я его исправляю. <...> Когда я вступил в должность, инфляция была худшей за 48 лет, а некоторые сказали бы, что и за всю историю нашей страны, что привело к беспрецедентно высоким ценам, сделав жизнь недоступной для миллионов американцев», – сказал Трамп.

Самым важным заявлением стало решение выплатить военнослужащим по 1776 долларов, что должно принести поддержку 1,45 млн американцев в праздничный период.

«Военнослужащие получат специальную выплату – мы называем её «Воинскими дивидендами» – до Рождества. В честь основания нашей страны в 1776 году мы отправляем каждому солдату 1776 долларов. Только представьте себе. И чеки уже в пути», – добавил американский лидер.

Но он также попытался развеять опасения, что его экономика не начала расти, заявив, что избиратели скоро увидят преимущества его налоговой реформы, снижения ипотечных ставок и более широкой жилищной реформы в новом году.

«Вскоре я объявлю имя нашего следующего председателя Федеральной резервной системы, человека, который верит в значительное снижение процентных ставок, и ипотечные платежи снизятся ещё больше. В начале нового года я объявлю о некоторых из самых агрессивных планов жилищной реформы в американской истории», – пообещал Трамп.

Bloomberg отмечает, что речь Трампа прозвучала на фоне эскалации кампании по оказанию давления на режим Мадуро в Венесуэле, включая объявление во вторник об эмбарго против санкционированных нефтяных танкеров. Хотя Трамп в общих чертах упомянул меры по борьбе с наркотиками, он не затронул вопрос возможной эскалации военной активности.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США также назвал власти Венесуэлы террористической организацией. Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить начало войны с Венесуэлой в ходе обращения к нации.