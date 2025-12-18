Южное командование ВС США заявило об ударе по судну в Тихом океане

Tекст: Катерина Туманова

«Объединенная оперативная группа операции «Южное копье», нанесла смертельный удар по судну, эксплуатируемому организацией, признанной террористической, в международных водах», – сказано в заявлении Южного командования ВС США в соцсети Х, к которому добавлено видео удара по судну.

По словам американских военных, разведка подтвердила, что уничтоженное судно следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в незаконных операциях с наркотиками.

«В общей сложности были убиты четыре мужчины-наркотеррориста, ни один военнослужащий США не пострадал», – отрапортовали американские военные.

Напомним, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил в октябре, что сможет бороться с наркокартелями без официального объявления войны. Bloomberg сообщило, что сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море.