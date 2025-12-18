Палата представителей отклонила резолюции по сдерживанию США в отношении Венесуэлы

Tекст: Катерина Туманова

Голосование состоялось за несколько часов до того, как Трамп должен был выступить с обращением к стране из Белого дома. Ожидалось, что выступление будет посвящено тому, что Трамп считает крупными победами и приоритетами внешней политике после того, как он распорядился о «блокаде» подсанкционных нефтяных танкеров, покидающих и входящих в Венесуэлу.

«Палата представителей конгресса США, где большинство составляют республиканцы, проголосовала 216 голосами против 210 одобряющих резолюцию, которую внес Грегори Миксом из Нью-Йорка, ведущим демократом в Комитете по иностранным делам. Она также проголосовала 213 голосами против 211 одобряющих резолюцию, внесенную Джимом Макговерном из Массачусетса, ведущим демократом в комитете по регламенту, которая предписывала президенту вывести американские войска из боевых действий с Венесуэлой или против нее без разрешения конгресса», – передает Reuters.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой. Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США».

