Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек

Tекст: Катерина Туманова

«Кошки особенно уязвимы из-за отсутствия ферментов, способных эффективно метаболизировать терпены и фенолы, содержащиеся в эфирных маслах. Даже пассивное вдыхание паров цитрусовых, чайного дерева, гвоздики, корицы или мяты может вызвать респираторные проблемы, поражение печени или неврологические симптомы», предупредил он «Газету.Ru».

Ветеринар отметил, что у собак подобные риски ниже, но концентрированные масла (например, сосны или эвкалипта) могут провоцировать рвоту, слабость и ожоги слизистых при прямом контакте.

Профессор Руденко подчеркнул, что синтетические ароматизаторы из дешевых свечей выпускают летучие органические соединения, раздражающие дыхательные пути питомцев. Ветеринары советуют выбирать свечи из соевого воска без вредных добавок и хорошо проветривать комнату после их использования.

Если у животных отмечаются слюнотечение, кашель или вялость после контакта с ароматическими продуктами, ветеринарный врач настаивает на немедленном обращении к специалисту. Он рекомендует держать свечи вне досягаемости домашних животных и выбирать натуральные ароматы с мягкими нотами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринар в Международный день кошек напомнил, как сделать питомца счастливым. Работающий дальнобойщиком мужчина развелся с женой из-за любви к коту, которого потерял и внезапно нашел, он брал животное с собой в рейсы. Про кота-мышелова Ларри с Даунинг-стрит снимут документальный фильм.