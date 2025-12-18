Лукашенко назвал Путина «волкодавом» в политике

«Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие. Но в политике волкодав. Он в политике великий человек. Давно руководит такой большой страной. Поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики», – приводит ТАСС слова Лукашенко.
Лидер Белоруссии добавил, что Путин – сильный человек.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».
Американский журналист Такер Карлсон в разговоре с политическим обозревателем Майклом Ноулзом назвал Путина самым эффективным современным лидером.