Сенат США утвердил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА

Tекст: Катерина Туманова

Миллиардер Джаред Айзекман был утвержден сенатом США на пост главы космического агентства НАСА, за его назначение проголосовали 67 законодателей против 30, пишет CNN.

Некоторые обеспокоены тем, что связи нового главы НАСА с Илоном Маском и SpaceX слишком глубоки. В понедельник сенатор-демократ от штата Массачусетс Эдвард Марки резко раскритиковал SpaceX за отказ раскрыть сумму, которую Айзекман заплатил компании за свои полеты в космос.

В ходе слушаний по утверждению кандидатуры в декабре Айзекман пытался преуменьшить свои связи с Маском.

«Я руководил двумя космическими миссиями в SpaceX, потому что это единственная организация, которая может отправлять астронавтов в космос и обратно после вывода из эксплуатации шаттла. И в этом отношении мои отношения ничем не отличаются от отношений с НАСА», – сказал он.

После принесения присяги Айзекман вступит в должность главы НАСА и заменит нынешнего исполняющего обязанности Шона Даффи.

Айзекман – частный астронавт и гендиректор платежной компании Shift4. Он возглавит НАСА за несколько недель до запуска миссии «Артемида II», в рамках которой четыре астронавта облетят Луну.

Айзекман женат, имеет двоих детей и степень бакалавра в аэронавтике. В 2011 он основал компанию Draken International, она тренирует пилотов для ВС США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты, среди которых был и Айзекман. Президент США Трамп заявил в июне о скором объявлении нового кандидата на этот пост, а в ноябре переназначил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА.