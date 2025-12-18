  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    18 декабря 2025, 02:35 • Новости дня

    Сенат США утвердил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Дональд Трамп переназначил в ноябре Джареда Айзекмана на пост главы НАСА после того, как несколько месяцев назад отозвал его кандидатуру из-за того, что назвал «тщательным пересмотром предыдущих связей».

    Миллиардер Джаред Айзекман был утвержден сенатом США на пост главы космического агентства НАСА, за его назначение проголосовали 67 законодателей  против 30, пишет CNN.

    Некоторые обеспокоены тем, что связи нового главы НАСА с Илоном Маском и SpaceX слишком глубоки. В понедельник сенатор-демократ от штата Массачусетс Эдвард Марки резко раскритиковал SpaceX за отказ раскрыть сумму, которую Айзекман заплатил компании за свои полеты в космос.

    В ходе слушаний по утверждению кандидатуры в декабре Айзекман пытался преуменьшить свои связи с Маском.

    «Я руководил двумя космическими миссиями в SpaceX, потому что это единственная организация, которая может отправлять астронавтов в космос и обратно после вывода из эксплуатации шаттла. И в этом отношении мои отношения ничем не отличаются от отношений с НАСА», – сказал он.

    После принесения присяги Айзекман вступит в должность главы НАСА и заменит нынешнего исполняющего обязанности Шона Даффи.

    Айзекман – частный астронавт и гендиректор платежной компании Shift4. Он возглавит НАСА за несколько недель до запуска миссии «Артемида II», в рамках которой четыре астронавта облетят Луну.

    Айзекман женат, имеет двоих детей и степень бакалавра в аэронавтике. В 2011 он основал компанию Draken International, она тренирует пилотов для ВС США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в открытый космос впервые вышли непрофессиональные астронавты, среди которых был и Айзекман. Президент США Трамп заявил в июне о скором объявлении нового кандидата на этот пост, а в ноябре переназначил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА.

    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    19 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Трамп подписал оборонный бюджет США с 400 млн долларов на оружие Киеву
    Трамп подписал оборонный бюджет США с 400 млн долларов на оружие Киеву
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал Закон о выделении средств на национальную оборону на 2026 финансовый год, который направит средства Военному министерству, программам национальной безопасности Министерства энергетики, Госдепартаменту, Министерству внутренней безопасности, разведывательному сообществу и другим исполнительным департаментам и агентствам.

    «Этот закон позволит Военному министерству реализовать программу «Мир через силу, защитить родину от внутренних и внешних угроз и укрепить оборонно-промышленную базу, одновременно прекратив финансирование расточительных и радикальных программ, которые подрывают боевой дух мужчин и женщин в военной форме нашей страны», – сказано в сообщении Белого дома.

    17 декабря проект закона об оборонном бюджете одобрил конгресс США. В документе было указано 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Общая сумма оборонного бюджета превышает 900 млрд долларов и считается одной из масштабных за последнее время.

    Трамп указал на то, что новый закон кодирует и предыдущие усилия администрации по защите страны и ее граждан, в частности, ориентированные на развитие системы ПРО «Золотой купол».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов.


    18 декабря 2025, 09:43 • Новости дня
    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН Монкада назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы
    @ Jose Bula Urrutia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал «бредом» притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата в Совбез ООН.

    Венесуэла отвергла требования американского президента Дональда Трампа на нефть и активы страны. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил председателю Совбеза ООН письмо, в котором резко раскритиковал действия США, передает РИА «Новости».

    Дипломат назвал «бредом» любые притязания США на венесуэльскую нефть и активы. Монкада подчеркнул, что в истории Венесуэлы никогда ранее глава иностранной державы не выдвигал «безумную идею» о том, что национальная территория Венесуэлы, ее активы и нефть, принадлежит им.

    В письме дипломат отметил, что подобные высказывания сопровождаются ультиматумами, фактически угрожающими Венесуэле военным вмешательством, если страна не выполнит требования Вашингтона. Он заявил, что «зависимость США от нефти не знает предела», а выдвигаемые предлоги лишь служат дымовой завесой для оправдания давления на Каракас.

    Монкада также обвинил власти США в попытке осуществления «гигантского акта вымогательства» против суверенной страны. Власти Венесуэлы подчеркивают, что подобная риторика подрывает принцип невмешательства во внутренние дела государств и угрожает стабильности в регионе.

    Ранее Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

    Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    18 декабря 2025, 22:59 • Новости дня
    Экс-депутат Рады: Зеленский ждет смерти Трампа, чтобы вступить в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский ждет смерти президента США Дональда Трампа, чтобы обеспечить членство Украины в НАТО, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

    Владимир Зеленский надеется на смерть Дональда Трампа, чтобы Украина смогла вступить в НАТО, заявил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну, передает РИА «Новости». По его словам, Зеленский в недавнем заявлении дал понять, что рассчитывает на смену позиции альянса после смерти определённых лидеров, явно намекая на Трампа.

    Ранее в четверг в Брюсселе Зеленский заявил, что, хотя Украину и не хотят принимать в НАТО в данный момент, эта позиция может измениться, когда «кто-то умрет».

    «Это заявление невозможно трактовать иначе», – подчеркнул Дмитрук в своем Telegram-канале. Депутат считает, что Трамп и его окружение последовательно выступают против вступления Украины в НАТО и продолжения конфликта, а сам Зеленский фактически подразумевает физическое устранение оппонентов.

    Дмитрук также обвинил Зеленского в причастности к покушениям на Дональда Трампа и убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка, произошедшему в сентябре 2025 года в Юте. Кирк критиковал помощь Киеву и называл Зеленского препятствием для мира.

    В 2024 году проукраинский радикал пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего политик оказался в больнице в тяжелом состоянии. В том же году Дональд Трамп дважды становился жертвой попыток покушения после высказываний против поддержки Киева.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России и стало одной из ключевых причин начала спецоперации на Украине. Сам Дональд Трамп заявлял в интервью Politico, что отказ от вступления Киева в альянс понятен давно, а Зеленскому придется идти на условия урегулирования конфликта.

    Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут рассмотреть отказ от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что США и Евросоюз готовы предоставить Киеву такие гарантии, которые будут напоминать пятую статью договора НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России на переговорах требуют юридически зафиксированного отказа Киева от вступления в НАТО.

    19 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Трамп подписал указ о пересмотре статуса марихуаны в США
    Трамп подписал указ о пересмотре статуса марихуаны в США
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, который может привести к переклассификации марихуаны как менее опасного наркотика, что соответствует шагам ряда штатов.

    Как пишет Associated Press (AP), новый порядок предусматривает перевод каннабиса из перечня наркотиков первого расписания (наряду с героином и ЛСД) в менее жесткую категорию – Список три, где находятся кетамин и некоторые анаболические стероиды.

    Изменение статуса не означает легализацию рекреационного употребления марихуаны на федеральном уровне, однако откроет новые пути для медицинских исследований и снизит налоговую нагрузку для отрасли.

    Трамп заявил: «Мы получаем массу просьб сделать этот шаг. Это люди, которые действительно испытывают сильную боль», подчеркнув поддержку общественности.

    В отличие от демократа Джо Байдена, который также выступал за сохранение марихуаны в расписании три, в Республиканской партии однозначной поддержки инициативы нет. Более 20 сенаторов-республиканцев направили Трампу письмо с призывом не менять действующую классификацию, утверждая, что подобное решение подорвет усилия по защите здоровья нации.

    Указ включает в себя расширение исследований и доступ к CBD – легальному компоненту, полученному из конопли, безопасность которого обсуждается среди экспертов. Кроме того, как сообщил глава Центров Medicare и Medicaid сервисов США доктор Мехмет Оз, пожилым станет доступен бесплатный CBD по назначению врача через новую программу Medicare.

    Также Трамп ранее подписал отдельный указ, объявляющий фентанил оружием массового уничтожения, и усилил меры борьбы с наркотрафиком, включая удары по судам, подозреваемым в перевозке запрещенных веществ.

    На прошлой неделе Bloomberg сообщало, что Трамп рассматривает возможность перевода каннабиса из списка самых опасных веществ в категорию менее опасных, что может значительно облегчить его легальное использование и продажу в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, употребление марихуаны пожилыми людьми в США выросло за два года на 46%.

    Между тем в Германии отметили всплеск употребления наркотиков после легализации каннабиса. Минздрав Германии назвал легализацию каннабиса источником новых проблем.

    20 декабря 2025, 06:31 • Новости дня
    Опубликована «книга контактов» Эпштейна

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США опубликовали файл под названием «книга контактов» скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна – в его телефонную книгу были записаны «Иванка Трамп», «доктор Генри Киссинджер» и «Крис Эванс».

    В файле под названием «книга контактов» представлены фотокопии листов с именами и фамилиями по алфавиту. Часть данных скрыта черными прямоугольниками, передает РИА «Новости».

    В выложенных фотокопиях контактов встречаются имена различных известных людей. Там есть «Крис Такер» и «Крис Эванс», «доктор Генри Киссинджер», а также целый ряд контактов записанных под фамилией «Трамп»: «Трамп Блэйн», «Трамп Роберт», «Трамп Ивана» и «Трамп Иванка». У президента США есть родные с такими именами, хотя записи «Дональд Трамп» в открытой части файлов нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе снимков экс-президента США Билла Клинтона с девушками.

    19 декабря 2025, 04:15 • Новости дня
    Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа в международных вопросах

    Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа

    Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа в международных вопросах
    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что всерьез рекомендовал американской стороне привлекать Меланью Трамп к решению международных вопросов.

    «В последний раз я Джону Коулу (спецпосланник США по Беларуси – прим ВЗГЛЯД) сказал: «Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп». Она же наш человек, она славянка, со Словении. Она многое могла бы и в украинском конфликте, и в Беларуси. Надо ее использовать в этом плане», – приводит агентство «Белта» слова белорусского лидера.

    Лукашенко в ходе VII Всебелорусского народного собрания заверил, что серьезно предложил американской стороне активнее вовлекать Меланью Трамп в решение политических вопросов.

    «Думаю, для Трампа это было бы неплохо. Не только Кушнера привлекать к решению  в Газе, в украинском конфликте  – немало же сделал, откровенно говоря. Не только Кушнера, но и Меланью надо привлекать», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Меланья Трамп одной фразой выразила истинное отношение к герцогине Кейт. Лукашенко передал подарки Трампу и его супруге Меланье.


    20 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Карлсон: Многие в Вашингтоне не хотят видеть Вэнса лидером республиканцев

    Tекст: Антон Антонов

    Возможность того, что лидерство среди республиканцев США перейдет к вице-президенту Джеймсу Дэвиду Вэнсу, сталкивается с заметным сопротивлением в Вашингтоне, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон во время выступления на мероприятии организации Turning Point USA заявил, что среди политиков в Вашингтоне немало оппонентов Вэнса. По его словам, среди местной элиты есть немало людей, которые «точно знают, что не хотят Джей Ди Вэнса», хотя не до конца определились с собственными предпочтениями, передает РИА «Новости».

    «Вопрос заключается в том, кто будет руководить ей (республиканской коалицией) дальше, кто получит в свое распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены», – заявил он.

    Вэнс и действующий госсекретарь США Марко Рубио рассматриваются как ключевые претенденты на звание преемника Дональда Трампа на президентских выборах в 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио в частных беседах назвал Вэнса наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2028 году. Трамп отметил, что Вэнс может стать кандидатом от республиканцев, но также рассматриваются и другие возможные претенденты, включая самого Рубио.

    18 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа
    Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа
    @ CNP/Admedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    США были бы «счастливы», если бы Дональд Трамп оставался на посту президента дольше, заявил Белый дом после того, как адвокат Алан Дершовиц передал политику черновик своей книги, посвященной юридической возможности переизбрания на третий срок.

    «Американцы были бы счастливы иметь президента Трампа на этом посту даже дольше», – заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, передает Axios.

    Комментарий был дан после того, как адвокат Дершовиц сообщил прессе о передаче Трампу черновика своей книги.

    В Белом доме отказались уточнить, намерен ли Трамп официально баллотироваться после истечения второго срока, несмотря на ограничения 22-й поправки.

    Отмечается, что в тексте книги Дершовица анализируется вопрос, может ли президент формально добиться третьего срока, учитывая различные конституционные трактовки. Сам Дершовиц предположил, что Трамп вряд ли предпримет такую попытку.

    Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлс ранее отрицала намерения обходить 22-ю поправку, однако признала, что президенту нравится смущать оппонентов подобными намеками.

    Дершовиц добавил, что юридически маловероятный, но теоретически возможный сценарий третьего срока включает ситуацию, когда избрание президента будет решаться в Конгрессе в случае неясных итогов голосования Коллегии выборщиков.

    В октябре Трамп пояснял, что ему запрещено избираться на третий срок в качестве президента Соединенных Штатов Америки. До этого политик отмечал, что знает о возможности обхода ограничений, не дающих ему баллотироваться на третий президентский срок, но указывал, что не намерен их использовать.

    19 декабря 2025, 13:28 • Новости дня
    Трамп не исключил возможности войны США с Венесуэлой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны США с Венесуэлой.

    Отвечая на вопрос о потенциальном военном конфликте, Трамп в интервью телеканалу NBC сказал: «Я не исключаю этого, нет». Он также отказался обсуждать вероятность того, что удары по венесуэльским судам могут привести к войне, подчеркнув, что не намерен публично говорить на эту тему, передает РИА «Новости».

    Трамп подтвердил, что Вашингтон намерен продолжать захватывать венесуэльские танкеры. В беседе о сроках дальнейших действий он заметил: «Если они настолько глупы, что продолжат направлять (танкеры – ред.), то они направятся в один из наших портов».

    На вопрос о конечных целях в отношении Венесуэлы и возможного свержения президента Николаса Мадуро, Трамп ответил уклончиво. По его словам, Мадуро хорошо осведомлен о его планах: «Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой».

    Ранее Bloomberg сообщило, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    18 декабря 2025, 05:30 • Новости дня
    Южное командование ВС США заявило об ударе по судну в Тихом океане

    Tекст: Катерина Туманова

    Южное командование ВС США сообщило об ударе по приказу главы пентагона Пита Хегсета по судну в Тихом океане, которое якобы перевозило наркотики.

    «Объединенная оперативная группа операции «Южное копье», нанесла смертельный удар по судну, эксплуатируемому организацией, признанной террористической, в международных водах», – сказано в заявлении Южного командования ВС США в соцсети Х, к которому добавлено видео удара по судну.

    По словам американских военных, разведка подтвердила, что уничтоженное судно следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в незаконных операциях с наркотиками.

    «В общей сложности были убиты четыре мужчины-наркотеррориста, ни один военнослужащий США не пострадал», – отрапортовали американские военные.

    Напомним, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил в октябре, что сможет бороться с наркокартелями без официального объявления войны. Bloomberg сообщило, что сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море.

    18 декабря 2025, 06:13 • Новости дня
    Трамп в обращении к нации не упомянул Венесуэлу

    Tекст: Катерина Туманова

    Предостережение американского журналиста Такера Карлсона о том, что президент США в обращении к нации может объявить войну Венесуэле не реализовалось, так как глава Белого дома сконцентрировался на экономике, ее показателях и его заслугах в них.

    Президент США Трамп попытался успокоить американцев, обеспокоенных ростом стоимости жизни, объявив о планах выплатить специальную праздничную премию военнослужащим и ввести новые жилищные реформы в новом году.

    Кроме того, Трамп не преминул восхвалять свои достижения за первый год после возвращения в Белый дом и убеждать избирателей, что они по-прежнему должны винить его предшественника Джо Байдена в сохраняющихся экономических проблемах, передает Bloomberg.

    «Одиннадцать месяцев назад я унаследовал бардак, и я его исправляю. <...> Когда я вступил в должность, инфляция была худшей за 48 лет, а некоторые сказали бы, что и за всю историю нашей страны, что привело к беспрецедентно высоким ценам, сделав жизнь недоступной для миллионов американцев», – сказал Трамп.

    Самым важным заявлением стало решение выплатить военнослужащим по 1776 долларов, что должно принести поддержку 1,45 млн американцев в праздничный период.

    «Военнослужащие получат специальную выплату – мы называем её «Воинскими дивидендами» – до Рождества. В честь основания нашей страны в 1776 году мы отправляем каждому солдату 1776 долларов. Только представьте себе. И чеки уже в пути», –  добавил американский лидер.

    Но он также попытался развеять опасения, что его экономика не начала расти, заявив, что избиратели скоро увидят преимущества его налоговой реформы, снижения ипотечных ставок и более широкой жилищной реформы в новом году.

    «Вскоре я объявлю имя нашего следующего председателя Федеральной резервной системы, человека, который верит в значительное снижение процентных ставок, и ипотечные платежи снизятся ещё больше. В начале нового года я объявлю о некоторых из самых агрессивных планов жилищной реформы в американской истории», – пообещал Трамп.

    Bloomberg отмечает, что речь Трампа прозвучала на фоне эскалации кампании по оказанию давления на режим Мадуро в Венесуэле, включая объявление во вторник об эмбарго против санкционированных нефтяных танкеров. Хотя Трамп в общих чертах упомянул меры по борьбе с наркотиками, он не затронул вопрос возможной эскалации военной активности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США также назвал власти Венесуэлы террористической организацией. Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп может объявить начало войны с Венесуэлой в ходе обращения к нации.

    19 декабря 2025, 04:30 • Новости дня
    Демократы опубликовали десятки фото по делу Эпштейна с новыми подробностями

    Tекст: Катерина Туманова

    Демократы из комитета по надзору палаты представителей опубликовали в четверг 68 фотографий из архива Джеффри Эпштейна, состоящему из 95 тыс. фото.

    «В публикацию входят изображения строк из романа «Лолита», написанных на теле человека, различные проездные документы, скриншот текстовых сообщений о 18-летней девушке из России и многое другое», – сообщил телеканал CBS News.

    На прошлой неделе демократы опубликовали несколько десятков фотографий, на которых изображены различные известные личности, включая президента США Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона, Вуди Аллена, Билла Гейтса и других. Ни одна из этих групп фото не указывает на причастность кого-либо к преступлениям Эпштейна.

    Республиканцы и Белый дом обвинили демократов в «избирательном использовании» фотографий, предоставленных наследниками, для создания «ложного нарратива» и дискредитации президента. Демократы же заверили, что опубликовали фото «в целях обеспечения полной прозрачности».

    Напомним, Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал свою команду не нападать на генпрокурора Пэм Бонди по делу Джеффри Эпштейна и распорядился о публикации материалов дела Эпштейна. ФБР опубликовало видео с камеры Эпштейна, из которого исчезла одна минута.

    18 декабря 2025, 05:15 • Новости дня
    Палата представителей отклонила резолюции по сдерживанию США в отношении Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду Палата представителей конгресса США с небольшим перевесом отклонила две резолюции, направленные на сдерживание активности президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.

    Голосование состоялось за несколько часов до того, как Трамп должен был выступить с обращением к стране из Белого дома. Ожидалось, что выступление будет посвящено тому, что Трамп считает крупными победами и приоритетами внешней политике после того, как он распорядился о «блокаде» подсанкционных нефтяных танкеров, покидающих и входящих в Венесуэлу.

    «Палата представителей конгресса США, где большинство составляют республиканцы, проголосовала 216 голосами против 210 одобряющих резолюцию, которую внес Грегори Миксом из Нью-Йорка, ведущим демократом в Комитете по иностранным делам. Она также проголосовала 213 голосами против 211 одобряющих резолюцию, внесенную Джимом Макговерном из Массачусетса, ведущим демократом в комитете по регламенту, которая предписывала президенту вывести американские войска из боевых действий с Венесуэлой или против нее без разрешения конгресса», – передает Reuters.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой. Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США».

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет то, что Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее.

