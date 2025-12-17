Карлсон: Трамп в обращении к нации может объявить о войне с Венесуэлой

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой, заявил журналист Такер Карлсон, ссылаясь на одного из американских законодателей, передает РИА «Новости».

Карлсон отметил, что в Конгрессе ему сообщили, что война неизбежна, и о ней будет объявлено в обращении президента к нации.

Он добавил: неизвестно, произойдет ли это на самом деле, но об этом ему рассказал лично один из членов Конгресса.

Ожидается, что Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома в 5.00 по московскому времени в четверг. В Белом доме при этом сообщили, что речь президента будет посвящена итогам года и новым инициативам США.

Ранее Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Президент США также назвал власти Венесуэлы террористической организацией.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о попытках США захватить и взять под контроль природные ресурсы региона.

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин отметил, что усиление напряженности вокруг Венесуэлы может привести к непредсказуемым последствиям для всего Западного полушария.