Военный эксперт заявил о недосягаемости С-500 «Прометей» для систем НАТО

Эксперт Михайлов: С-500 «Прометей» показал недосягаемые возможности для систем НАТО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Текущие тактико-технические характеристики зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» недоступны для конкурентов России на рынке вооружений, заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, передает ТАСС. По его словам, у потенциальных противников нет систем с подобными ракетами большой дальности. Аналогичные комплексы на Западе не обладают такими характеристиками, отметил эксперт.

Михайлов подчеркнул, что в будущей перспективе С-500 сможет перехватывать новые гиперзвуковые ракеты, которые только разрабатывают страны НАТО.

Он пояснил, что «Прометей» также применим для противокосмической обороны и способен обнаруживать цели на дистанции до 600 километров, поражая их до 500 километров, среди которых как баллистические, так и аэродинамические цели.

Специалист добавил, что основной акцент сделан на поражении ракет средней дальности, низкоорбитальных спутников, а также современных сверхзвуковых самолетов НАТО. По его словам, в сфере противоракетной обороны США и НАТО заметно уступают России. Михайлов отметил, что принятие С-500 на вооружение стало для американского ОПК серьезным вызовом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о начале боевого дежурства первого полка, оснащенного С-500.

Напомним, что Минобороны России завершило финальные испытания зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей» в 2019 году.