NY Post: Помилование Хантера Байдена скрыло масштабные преступления семьи экс-президента

Об этом рассказалa газета New York Post со ссылкой на интервью налоговых агентов Гэри Шэпли и Джозефа Зиглера, данное ими подкасту Pod Force One. Оба принимали непосредственное участие в многолетнем расследовании налоговых нарушений Хантера Байдена и утверждают, что семья Байденов оказывала непропорционально большое влияние на ход следственных действий.
По словам Зиглера, расследование осложнялось тесной связью семьи Байденов со штатом Делавэр, где велось дело. Он отметил, что агенты неоднократно слышали о визитах Джо Байдена в офисы ФБР в период расследования, что вызывало обеспокоенность у следственной группы. Кроме того, в ходе получения первого ордера на обыск судья была вынуждена взять самоотвод, что, как считают агенты, отражало высокий уровень политической чувствительности дела.
Хантер Байден в сентябре 2024 года признал вину по федеральным обвинениям в налоговых преступлениях, связанным с неуплатой около 1,4 млн долларов. Однако уже в декабре того же года, накануне вынесения приговора по отдельному делу о незаконном владении оружием, он получил полное и безусловное помилование от своего отца, занимавшего на тот момент пост президента США. По мнению Шэпли и Зиглера, это решение «замело под ковер» весь массив потенциальных нарушений.
Информаторы утверждают, что в ходе расследования выявлялись эпизоды, связанные с зарубежными доходами Хантера Байдена, в том числе от деятельности на Украине, в Румынии и Китае. В частности, он на протяжении нескольких лет входил в совет директоров украинской энергетической компании Burisma Holdings и, по данным следствия, получал вознаграждение до одного млн долларов в год, не имея профильного опыта в отрасли. По словам Шэпли, значительная часть этих средств использовалась на нужды всей семьи Байденов, вплоть до покрытия бытовых расходов.
Отдельное внимание информаторы уделили данным с ноутбука Хантера Байдена, подлинность которого была подтверждена в ходе судебного процесса по оружейному делу в 2024 году. В переписке, обнаруженной на устройстве, фигурировали письма Хантера Байдена иностранным бизнес-партнерам, в которых, по мнению Шэпли, присутствовали давление и «выбивание» выгодных финансовых условий.
Шэпли и Зиглер заявили, что часть доказательств, включая информацию об электронных адресах и псевдонимах Джо Байдена, не была своевременно передана следственной группе. По их словам, в данном деле был нарушен стандартный порядок работы, когда доказательства сначала поступают следователям, а затем – прокурорам. В ситуации с Хантером Байденом, утверждают они, информация сразу фильтровалась на уровне прокуратуры.
Несмотря на давление и ответные меры со стороны ведомств, они заявили, что не жалеют о своем решении выступить публично и сделали бы это снова. По словам Зиглера, для него принципиально важно «говорить правду и сохранять профессиональную честь», даже если это оборачивается личными и карьерными рисками. Шэпли и Зиглер считают, что история вокруг Хантера Байдена далека от завершения и еще может получить дальнейшее развитие.
