VK Education обучила 310 тыс. студентов и школьников в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

Программы охватывали искусственный интеллект, машинное обучение, информационную безопасность, креативные индустрии и веб-разработку, сообщает VK. В топ-курсов вошли основы ИИ, алгоритмы и структуры данных, базовый Python и продакт-менеджмент в IT.

Партнерская сеть VK Education пополнилась 37 вузами, среди которых МГУ, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ, ИТМО и другие. В этом году впервые стартовала единая программа практик сразу для студентов 11 университетов. Пройти практику в VK смогли 1,2 тыс. студентов по всей стране.

VK Education реализовала 135 образовательных программ, а число участвовавших в проектных кейсах студентов составило почти 5 тыс. человек. Самыми популярными задачами среди них оказались кейсы по анализу пользователей соцсетей, безопасности и разработке мини-приложений.

Олимпиады VK Education объединили более 200 тыс. школьников и студентов по направлениям от информатики и математики до креативных индустрий. Профориентационные проекты платформы охватили свыше 3 млн школьников по всей стране.

Число экспертов, преподавателей и менторов компании превысило 1,1 тыс. человек, участвовавших в реализации образовательных программ и олимпиады.