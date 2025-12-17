Первая страна в мире ввела безусловный доход для всех жителей

Маршалловы острова запустили первую в мире программу безусловного базового дохода

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно программе, каждый житель государства будет получать примерно 200 долларов раз в три месяца, сообщает The Guardian. Выплаты могут производиться как в обычной валюте, так и в цифровом формате – в виде стейблкоина, привязанного к курсу доллара США. Таким образом власти рассчитывают смягчить последствия инфляции и оказать финансовую поддержку гражданам без каких-либо дополнительных условий.

Первые перечисления были произведены в конце ноября. Получатели вправе самостоятельно выбрать удобный способ получения средств: перевод на банковский счет, получение бумажного чека либо зачисление средств в цифровой кошелек.

Министр финансов Маршалловых островов Дэвид Пол отметил, что цель программы – обеспечить минимальную финансовую стабильность для всех жителей страны. По его словам, речь не идет о суммах, способных заменить полноценный доход, однако регулярные выплаты могут стать важной психологической и социальной поддержкой для населения.

Архипелаг, расположенный в Тихом океане между Гавайями и Австралией, насчитывает около 42 тысяч жителей. Финансирование программы осуществляется за счет специального фонда, созданного в рамках соглашения с Соединенными Штатами. Этот механизм предусматривает компенсационные выплаты за проведенные ранее американские ядерные испытания. Объем фонда превышает 1,3 млрд долларов, при этом США дополнительно планируют инвестировать еще 500 млн долларов до 2027 года.

Эксперты отмечают уникальность проекта. По словам доцента Университета RMIT Хюи Фама, это первый случай внедрения безусловного базового дохода на уровне целого государства, а использование блокчейн-технологий делает инициативу особенно примечательной. Вместе с тем специалист подчеркивает, что цифровые выплаты не решают всех проблем финансовой доступности, особенно в условиях нестабильного интернет-соединения и ограниченного распространения смартфонов.

Статистика первых выплат показывает, что большинство жителей предпочли традиционные способы получения средств. Около 60 % платежей было направлено напрямую на банковские счета, значительная часть выдана чеками, и лишь единицы выбрали вариант с цифровыми кошельками.

Ранее, в 2018 году, власти Маршалловых островов уже предпринимали попытку запуска собственной национальной криптовалюты под названием Sovereign (SOV). Однако проект был свернут после критики со стороны Международного валютного фонда, который указал на высокие финансовые, правовые и репутационные риски, связанные с подобными инициативами.

Ранее власти Мэриленда создали комиссию по выплатам чернокожим за годы рабства.