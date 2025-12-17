Адвокат объяснила правила возврата средств за подарочные сертификаты

Адвокат Борзенко объяснила правила возврата средств за подарочные сертификаты

Tекст: Ольга Иванова

Борзенко рассказала о порядке возврата денег за подарочные сертификаты, сообщает Газета.Ru. По ее словам, сертификат – это не что иное, как обязательство компании предоставить товары или услуги на определённую сумму, что приравнивается к предоплате от покупателя или дарителя.

Борзенко подчеркнула: «Вернуть деньги за подарочный сертификат можно в любое время и независимо от причин. Это право сохраняется, даже если сертификат был вам подарен. Для возврата достаточно направить магазину письменное заявление, и средства обязаны вернуть в течение 10 календарных дней». При этом отсутствие чека не должно быть препятствием для возврата, поскольку сам сертификат подтверждает оплату.

Все ограничения в виде фраз «обмену и возврату не подлежит», «сгорает после истечения срока», «должен быть использован за один раз» признаны незаконными. По закону «О защите прав потребителей», такие условия считаются недействительными, и права покупателей нарушаться не могут.

Если продавец отказывается вернуть средства или соблюдать условия сертификата, адвокат советует направить письменную претензию. Если ответа нет или последовал отказ спустя 10 дней, необходимо жаловаться в Роспотребнадзор или прокуратуру. Эти органы обязаны рассмотреть обращение бесплатно в течение 30 дней и могут привлечь продавца к ответственности, а также обязать вернуть деньги.

Борзенко отметила, что при необходимости можно обратиться в суд, срок исковой давности по таким делам – три года со дня, когда стало известно о нарушении. В суде доступно требовать не только возврата суммы по сертификату, но и неустойку, компенсацию морального вреда, а также штраф в 50% от присуждённой суммы за неудовлетворение требований добровольно. В случае ликвидации или банкротства компании держатели сертификатов могут попасть в реестр кредиторов, однако фактически вернуть деньги удается редко, особенно если сертификат не денежный.

