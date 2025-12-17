Эксперт спрогнозировала, когда ИНН привяжут к банковским счетам

Эксперт Кузнецова спрогнозировала, когда ИНН привяжут к банковским счетам

Tекст: Ольга Иванова

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) россиян будут привязывать к банковским счетам, начиная с 2027 года, пишет Газета.Ru. Эксперт в области финансов Юлия Кузнецова отметила, что этап подготовки к внедрению этой практики планируется на 2026 год, однако вероятность полноценного запуска тогда оценивается как низкая – около 20–35%. По официальным данным Центробанка, 2026 год станет периодом разработки платформы, согласования технической документации и начала пилотных проектов.

Кузнецова уточнила, что для запуска таких изменений потребуется крупная проверка банковских данных, сверка с Федеральной налоговой службой и внесение корректировок в ИНН, а также обновление внутренних банковских систем. Она подчеркнула: «Более реалистичный сценарий – постепенная подготовка в 2026 году и полноценное применение в 2027-м, параллельно с запуском самой платформы». По её словам, обязательная интеграция не произойдёт с первого января – проект будет внедряться поэтапно.

Среди преимуществ такого нововведения эксперт выделяет повышение точности финансовых расследований, усиление борьбы с мошенничеством и упрощённые банковские проверки. Вместе с тем она предупредила, что утеря базы данных с ИНН будет иметь тяжелые последствия для миллионов людей. Ошибки в ИНН, несоответствия в базе налоговой, а также проблемы после смены фамилии могут привести к запросу у клиента дополнительных документов или временной блокировке операций.

Экономист отметила, что бюрократических процедур станет больше для нерезидентов, иностранцев и тех, у кого нет ИНН. На время уточнения данных некоторым клиентам могут временно ограничить доступ к банковским операциям. Также банки получат возможность сами определять степень риска по клиенту: даже добросовестные граждане могут столкнуться с дополнительными проверками, если их поведение покажется финансовым организациям необычным.

Эксперт советует россиянам уже сейчас проверить наличие и актуальность ИНН в банковском профиле, при необходимости обновить сведения в ФНС и готовиться к частым запросам со стороны банков по ИНН при любых операциях. Кузнецова добавила, что новые требования банки будут сообщать клиентам в рассылках, поэтому важно внимательно следить за официальными уведомлениями.

