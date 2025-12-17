Лавров обвинил ЕС в попытке подорвать усилия Трампа по Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Евросоюз пытается дестабилизировать усилия США по урегулированию ситуации на Украине, покушаясь на российские активы, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

«Мы осудили практику применения односторонних принудительных мер, которые подрывают нормы международного права», – отметил Лавров. По его словам, эта политика особенно заметна на фоне украинского кризиса, где Европа, по мнению министра, «пытается подорвать конструктивные устремления администрации Дональда Трампа».

Лавров подчеркнул, что ЕС, действуя вопреки сложившимся международным экономическим и финансовым принципам, пытается распоряжаться российской собственностью, которая ранее Западом признавалась неприкосновенной. Министр убежден, что подобные меры подрывают основы доверия в международных отношениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила, что российские активы в Европе останутся замороженными, пока Россия не прекратит боевые действия и не компенсирует ущерб Украине.

В Евросоюзе продолжаются споры относительно конфискации российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.