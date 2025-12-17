  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    17 декабря 2025, 15:44 • Новости дня

    Лавров обвинил ЕС в попытке подорвать усилия Трампа по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз рассчитывает сорвать инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу через давление на российскую собственность.

    Евросоюз пытается дестабилизировать усилия США по урегулированию ситуации на Украине, покушаясь на российские активы, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    «Мы осудили практику применения односторонних принудительных мер, которые подрывают нормы международного права», – отметил Лавров. По его словам, эта политика особенно заметна на фоне украинского кризиса, где Европа, по мнению министра, «пытается подорвать конструктивные устремления администрации Дональда Трампа».

    Лавров подчеркнул, что ЕС, действуя вопреки сложившимся международным экономическим и финансовым принципам, пытается распоряжаться российской собственностью, которая ранее Западом признавалась неприкосновенной. Министр убежден, что подобные меры подрывают основы доверия в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила, что российские активы в Европе останутся замороженными, пока Россия не прекратит боевые действия и не компенсирует ущерб Украине.

    В Евросоюзе продолжаются споры относительно конфискации российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

    20 декабря 2025, 10:10 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    Глава РФПИ Дмитриев сообщил, что направляется в Майами
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил в своих соцсетях, что направляется в Майами, пишет «Российская газета» .

    В своем посте с видео он отметил: «В то время, как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирной план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи».

    Издание Politico отмечает, что в Майами может пройти встреча с участием Дмитриева, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем главы Белого дома. Официального подтверждения о деталях встречи пока не последовало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что Москва готовит контакты с Вашингтоном.

    Кроме того, постпред США при НАТО Уитакер объявил об «окончательных переговорах» по Украине, которые также запланированы в Майами.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Майами с главой Украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.


    20 декабря 2025, 18:38 • Новости дня
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евродипломатии Кая Каллас публично принесла извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) после решения эстонского суда по делу о ложных заявлениях против SAPTK.

    Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, была обязана по решению эстонского суда опубликовать на своей странице в Facebook* публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK), передает EADaily.

    Основанием для такого решения послужило высказывание Каллас от 17 февраля 2022 года. В тот день она обвинила представителей SAPTK в нападении на полицию и организации незаконного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти заявления ложными.

    Пользователи соцсетей под публикацией Каллас призвали ее пойти дальше и попросить прощения у всех граждан страны, а не только у активистов фонда.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    20 декабря 2025, 05:33 • Новости дня
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России

    Рубио: США слышали опасения НАТО об угрозе со стороны России

    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США в курсе обеспокоенности НАТО относительно якобы существующей угрозы со стороны России.

    «Мы слышали эти опасения от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Вашингтон рассматривает это как мощный «сдерживающих факторов против любых страхов или озабоченностей» союзников США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства

    Американского фигуриста Десятова пожизненно отстранили за домогательства

    Фигурист Десятов пожизненно отстранен за домогательства
    @ Tiffany Browning/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Уроженец Москвы, представляющий США фигурист Иван Десятов навсегда отстранен от соревнований после обвинений в сексуальных домогательствах.

    Американский центр безопасности спорта вынес решение о пожизненном отстранении фигуриста из США Ивана Десятова в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает ТАСС. Об этом журналистке Кристин Бреннан стало известно из официального заявления Центра.

    Десятов находился под временным отстранением с октября 2024 года. Спортсмену 24 года, и он выступал в дуэте с Изабеллой Флорес. Известно, что Десятов родился в Москве и до 2021 года выходил на лед под флагом России, затем представлял сборную Белоруссии, а начиная с 2022 года выступал за США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, санкции против уроженца Москвы действуют с 18 октября 2024 года из-за «неподобающего поведения». Международный союз конькобежцев (ISU) ранее принял решение продлить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

    20 декабря 2025, 13:31 • Новости дня
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийский премьер Барт де Вевер прокомментировал статью в Politico, которая назвала его страну «самым ценным активом России» за то, что ее позиция сорвала выделение Украины репарационного кредита за счет российских активов. В завершении пресс-конференции он в шутку заявил, что ему пора ехать на дачу в Петербурге.

    «Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед – Депардье, а через дорогу – Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром... Напишите об этом», – цитирует де Вевера РИА «Новости».

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Ранее в ЕС не смогли договориться об изъятии замороженных активов России под для «репарационного кредита» киевскому режиму, но решили выделить ему 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 19:22 • Новости дня
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике

    Дмитриев: Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике

    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике, акцентировав внимание на инвестиционных и инфраструктурных возможностях.

    Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Дмитриев также напомнил о возможности строительства туннеля через Берингов пролив, который может соединить Россию и Аляску менее чем за восемь лет. По его словам, проект может стать примером использования передовых технологий.

    Ранее Дмитриев направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций сообщил о возобновлении обсуждения идеи строительства тоннеля между Россией и Аляской.

    Американские эксперты отметили выгоду от реализации проекта подводного тоннеля под Беринговым проливом.

    20 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основная часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро ляжет на Германию, крупнейшего донора бюджета Евросоюза, сообщает газета Bild.

    Источники в правительстве ФРГ сообщили Bild, что Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС для Украины, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что Еврокомиссия планирует занять 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии сообщества. Кредит будет обеспечен с использованием «запаса прочности» бюджета ЕС – средств, которые государства уже пообещали Евросоюзу, но пока не выплачены.

    Источник Bild уточнил, что Германия, вероятно, также возьмет на себя львиную долю расходов по кредиту для Украины. Формально национальные бюджеты сразу не пострадают, однако в любой момент ЕС может потребовать эти средства для покрытия обязательств и выплаты процентов.

    По данным Bild, Венгрия, Чехия и Словакия добились того, чтобы их взносы не использовались для финансирования кредита Украине. Поэтому основная нагрузка ляжет на крупнейшие экономики, где лидерство по объему взноса удерживает Германия с 27 миллиардами евро в 2024 году.

    Ранее страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов для «репарационного кредита» киевскому режиму.

    Евросоюз решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    20 декабря 2025, 13:05 • Новости дня
    Politico: ЕС будет платить 3 млрд евро по займу для Киева ежегодно
    Politico: ЕС будет платить 3 млрд евро по займу для Киева ежегодно
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны с 2028 года начнут выплачивать крупные суммы в виде процентов по кредиту для Украины, сообщили неназванные высокопоставленные чиновники Еврокомиссии.

    Европейские налогоплательщики будут вынуждены ежегодно выплачивать по 3 млрд евро процентов по займу, предназначенному для поддержки Украины, сказали собеседники Politico, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита.

    В материале также отмечается, что проценты в размере порядка 3 млрд евро ЕС начнет выплачивать с 2028 года из семилетнего бюджета, а в 2027 году выплаты по процентам составят 1 млрд евро. План по увеличению общеевропейского долга ради поддержки обороны Киева, подчеркивает газета, обойдется ЕС весьма дорого.

    Ранее В Евросоюзе не сумели договориться об изъятии российских замороженных активов под для «репарационного кредита» Киеву.

    При этом ЕС решил выделить Украине 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    20 декабря 2025, 05:50 • Новости дня
    Постпред США при НАТО заявил о «финальных деликатных переговорах» по Украине

    Постпред США при НАТО Уитакер заявил о «финальных переговорах» по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    По словам Уитакера, стороны «близко, ближе, чем когда-либо» подошли к возможному соглашению, однако «деликатные вопросы и нюансы требуют ото всех закатать рукава», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Но если есть шанс на мир, то мы будем к нему стремиться. Я думаю, шанс есть», – заявил Уитакер.

    Дипломат подчеркнул, что переговоры, которые пройдут в Майами в ближайшие выходные, продемонстрируют, возможна ли сделка. Ожидается, что на этих переговорах обсудят план, уже одобренный Евросоюзом, Киевом и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном. Власти США и представители Украины планируют провести переговоры в Майами в ближайшие два дня. Спецпосланник США Стивен Уиткофф проведет встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    В ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин обсудил с журналистом NBC причины начала конфликта на Украине и уточнил позицию Москвы по урегулированию ситуации. Путин заявил, что президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине.

    Президент России также подчеркнул готовность завершить конфликт мирным путем с устранением причин кризиса и отметил, что на данный момент отсутствует диалог по территориальному вопросу.

    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    СМИ Италии: Путин представил целостное видение конфликта на Украине

    L’AntiDiplomatico: Путин на прямой линии дал целостное видение конфликта на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время объединенной пресс-конференции президент России обозначил возможность дипломатического выхода при обеспечении условий безопасности, отмечает итальянское издание L’AntiDiplomatico.

    На «Итогах года» президент Владимир Путин представил целостное и политически насыщенное видение украинского конфликта, передает RT со ссылкой на публикацию L’AntiDiplomatico.

    «Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня, при соблюдении определенных условий безопасности», пишет издание.

    В публикации отмечается, что заявления российского лидера были направлены на то, чтобы опровергнуть западную и европейскую пропаганду. Она часто изображает Москву стороной, якобы неспособной к компромиссу в урегулировании конфликта.

    L’AntiDiplomatico акцентировал внимание на политической насыщенности ответа Путина, выделив его стремление продемонстрировать готовность России обсуждать пути завершения конфликта при условии уважения к российским интересам. Также отмечается стремление России обозначить самостоятельную позицию в отношениях с Западом, несмотря на постоянное давление.

    Ранее Welt сообщила, что слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США и усилили давление на европейские правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.

    Путин также напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине

    Дмитриев прибыл в Майами для встречи с Кушнером и Уиткоффом

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прилетел в Майами, где встретится с американскими представителями для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине.

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами. Согласно информации агентства, визит связан с переговорами по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС.

    С американской стороны на переговорах ожидается участие специального представителя президента Стивена Уиткоффа, а также предпринимателя Джареда Кушнера, который является зятем президента США.

    Организаторы встречи планируют, что кортеж с Дмитриевым из аэропорта сразу проследует к площадке проведения переговоров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Постпред США при НАТО Уитакер сообщил о проведении «окончательных переговоров» по Украине в Майами.

    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    На конкурсе в США отказались оценивать вина из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вина решили не оценивать на Международном винном конкурсе в Сан-Франциско, поскольку в США действует запрет на их ввоз, сообщают американские СМИ.

    Вина из России допустили к участию «по ошибке», сообщили организаторы, передает RT со ссылкой на San Francisco Chronicle.

    Президент конкурса Аманда Блю публично извинилась, она дала приказ об исключении российских вин из числа участников.

    Также она заявила, что берет на себя «ответственность за допущенную ошибку».

    Отмечается, что всего на конкурс заявили 95 бутылок российского вина.

    До этого Роскачество назвало лучшие игристые вина в России за 2025 год.

    Член-корреспондент РАН Александр Панасюк пояснял, что цена на хорошее вино российского производства стартует в магазинах от 600-800 рублей.

    21 декабря 2025, 01:33 • Новости дня
    Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    Дмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев в США встречается со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

    «Дискуссии проходят конструктивно», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Дмитриев отметил, что дискуссии «продолжатся сегодня, также продолжатся завтра».

    Переговоры проходят в Майами, где восточное время и все еще суббота, 20 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию. Дмитриев заявил о готовности России к совместной работе с США в Арктике.

