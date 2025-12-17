Белоусов: Первый полк с С-500 заступил на боевое дежурство

Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».

По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.

После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.

Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.

«С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.

Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.