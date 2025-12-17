Белоусов сообщил о перевыполнении плана набора в армию по контракту

Белоусов: План комплектования ВС России в 2025 году перевыполнен

Tекст: Валерия Городецкая

«На военную службу по контракту добровольно поступило почти 410 тысяч граждан», – подчеркнул он, отдельно отметив командование и личный состав объединенной группировки за профессионализм и стойкость, передает ТАСС.

По словам Белоусова, две трети новых контрактников составили молодые люди в возрасте до 40 лет, а более трети из них имеют высшее или среднее специальное образование. Министр выразил благодарность представителям военных округов, полномочным представителям президента и главам регионов за успешное исполнение работы по комплектации.

Глава Минобороны отметил, что теперь ВС России необходимо сосредоточить усилия на привлечении молодежи до 35 лет для работы с беспилотными системами. «Основные усилия сосредоточить на привлечении молодых людей в возрасте до 35 лет, которые более восприимчивы к новейшим технологиям и скоростям. С этой целью начали применять новую форму контракта с хорошими мотивирующими условиями», – заявил министр.

В июле лицам без гражданства разрешили служить по контракту в ВС России.