Tекст: Ольга Иванова

Россия активно делится опытом, который получила в ходе спецоперации на Украине, со своими зарубежными союзниками и партнерами, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Путин подчеркнул, что обмен опытом с союзниками происходит напрямую во время совместных учений. Он отметил: «Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждаются в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что все задачи спецоперации, определенные в 2022 году, будут выполнены.

Путин назвал 2025 год важным для достижения целей спецоперации на Украине.