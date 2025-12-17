Белоусов сообщил о росте поставок вооружения для армии России

Белоусов: Поставки боеприпасов, техники и вооружения в войска возросли на треть

Tекст: Валерия Городецкая

Белоусов подчеркнул, что ритмичные поставки вооружений и техники имеют ключевое значение для успешного выполнения боевых задач, передает ТАСС.

Он также отметил, что несмотря на высокий уровень боевых действий, обеспеченность объединенной группировки войск не только не снизилась, но даже увеличилась на шесть процентных пунктов, достигнув 92%. В подразделениях на передовой этот показатель вырос до 80%.

По словам министра, практически полностью закрыты основные потребности подразделений в самолетах, вертолетах, артиллерийском вооружении, технике тыла и медицинской технике. Особое внимание было уделено вопросу артиллерийских снарядов, проблема нехватки которых, по словам Белоусова, в значительной степени решена.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о беспрерывных поставках беспилотников и ракет в войска.