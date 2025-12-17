Белоусов заявил о планах НАТО достичь готовности к конфликту с Россией к 2030 году

Лавров провел переговоры с главой МИД Алжира в Каире

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Алжира Ахмедом Аттафом в Каире на второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, передает ТАСС.

В начале беседы Лавров тепло поприветствовал Аттафа, отметив многолетние отношения между двумя странами. «Мой дорогой друг, как же приятно снова встретиться с человеком, с которым мы пережили множество исторических событий, и исторические события никогда не прекращаются. Как говорят наши китайские братья: „Бог тебя упаси жить в интересные времена“. Но интересные времена могут быть увлекательными, особенно для дипломатов, потому что нам нужно что-то делать», – сказал министр иностранных дел России.

По данным российского МИД, ключевыми направлениями взаимодействия между государствами остаются энергетика, металлургия, железорудная и автомобильная отрасли. Дипломатические отношения между Россией и Алжиром были установлены 23 марта 1962 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров предложил африканским странам, не имеющим посольств в Москве, подумать об их открытии и анонсировал появление 15 российских торгпредств в Африке к концу 2026 года.

Также министр иностранных дел России зачитал приветственное слово Владимира Путина на открытии конференции в Каире.

А до этого Лавров провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Российская сторона выразила благодарность Египту за объективный взгляд на ситуацию на Украине и заявила о развитии сотрудничества в сфере туризма.