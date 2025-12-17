Путин сообщил о планах решить задачу расширения буферной зоны безопасности

Tекст: Ольга Иванова

Россия намерена последовательно решать задачу создания и расширения буферной зоны безопасности, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос остро стоит на повестке и войдет в число ключевых направлений работы российских военных ведомств в ближайшее время. По словам Путина, «задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться».

Таким образом, власти России дают понять, что считают вопросы укрепления безопасности страны приоритетом и не допустят угроз вблизи российских границ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи спецоперации, обозначенные в 2022 году, будут выполнены.

Глава государства назвал 2025 год важным для решения задач, стоящих перед СВО.