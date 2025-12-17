Путин приветствовал прогресс в диалоге с администрацией США

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия приветствует прогресс в диалоге с администрацией Дональда Трампа, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, передает ТАСС.

Глава государства отметил положительные изменения в коммуникации между двумя странами после избрания Трампа президентом США.

Путин подчеркнул: «Мы приветствуем прогресс, который сегодня наметился в диалоге с новой американской администрацией». При этом российский лидер акцентировал внимание на том, что Москва всегда стремилась решать сложнейшие вопросы дипломатическим путем.

По словам президента, Россия даже в самых трудных ситуациях до последнего пыталась найти дипломатические развязки. Владимир Путин считает, что ответственность за неиспользованные дипломатические шансы несут те, кто «уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва намерена получить официальные сведения о результатах переговоров США с европейскими и украинскими представителями относительно урегулирования ситуации на Украине.

Путин выражает готовность к поиску серьезного мира на Украине, но не поддерживает попытки создать искусственные временные передышки.

Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.