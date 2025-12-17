Путин сообщил о беспрерывных поставках беспилотников и ракет в войска

Tекст: Ольга Иванова

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) увеличивает объемы выпуска продукции, необходимой армии, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, производство перестроено под военные нужды, а эффективность предприятий заметно выросла. Путин подчеркнул: «Повышение эффективности оборонной промышленности, которая быстро перестроила многие производственные и технологические процессы, выпускает востребованную продукцию во все возрастающих объемах. Благодаря четкой работе ОПК армия и флот своевременно оснащаются современными вооружениями и техникой».

Глава государства отметил, что новейшее вооружение поступает в войска без перебоев. Российский лидер сообщил, что сухопутные войска получают ракетные комплексы, артиллерийские системы с высокоточными боеприпасами, барражирующие боеприпасы, различные модели беспилотников и робототехнику. По словам президента, таким образом обеспечивается своевременное оснащение российских войск современной техникой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил об успешных испытаниях стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон».

Путин объявил, что ракетный комплекс «Орешник» начнет службу на боевом дежурстве до конца года.