Минздрав: В новогодние праздники смертность вырастает на 24%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рост смертности на 24% в дни новогодних каникул спрогнозировал директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Рафаэль Шавалиев. Он сообщил ТАСС, что особенно подвержены риску мужчины трудоспособного возраста, которые составляют около 70% пациентов реанимаций в этот период. Причиной высокой смертности часто становится несвоевременное обращение за медицинской помощью, подчеркнул представитель Минздрава.

Шавалиев отметил, что для минимизации рисков все службы здравоохранения в стране будут работать в усиленном режиме на протяжении праздничных дней. Минздрав уже провел оперативные штабы во всех регионах, подготовил необходимые ресурсы и мероприятия по профилактике. Он добавил: «Если наша работа будет консолидирована, конечно же, мы сможем выполнить нашу задачу – сберечь каждого человека».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологодской области планируют отменить ограничения на продажу алкоголя на Новый год. Ограничения уже позволили снизить количество правонарушений почти на треть. Благодаря этому на 53% снизилась смертность от заболеваний, связанных с алкоголем. На 71% уменьшились случаи отравления спиртосодержащими жидкостями по сравнению с прошлым годом.