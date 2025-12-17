Tекст: Елизавета Шишкова

Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил о том, что ряд европейских деятелей забыли о своей ответственности, ориентируются на личные и групповые политические интересы, а не на интересы народов, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что такие политики занимают или до сих пор занимали ответственные посты, однако в настоящее время ими движут сиюминутные личные цели. «Они руководствуются сиюминутными личными или групповыми политическими интересами, только не интересами своих народов», – отметил глава государства.

В ходе заседания Путин также сказал, что геополитическая ситуация в мире по-прежнему остается напряженной, а в некоторых регионах уже достигла критического уровня. По его словам, страны НАТО наращивают наступательные силы и разворачивают новые виды вооружения, включая вооружения в космосе. Путин подчеркнул, что эти процессы обостряют международную обстановку и создают дополнительные риски для всех участников мировой политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации.

Российские войска продвигаются и способны усиливать наступление на ключевых направлениях после слома обороны ВСУ.

Владимир Путин в среду принимает участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.