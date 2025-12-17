Tекст: Дарья Григоренко

«В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов, в том числе крупные города, превращенные противником в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства также подчеркнул, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта. Он подчеркнул, что российские военные сохраняют контроль над ситуацией.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о штурме Гуляйполя и освобождении ряда населенных пунктов, включая Кучеровку и Куриловку, российскими военными.

На прошлой неделе российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. До этого они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР, а также освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.