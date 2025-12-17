Путин отметил храбрость 201-й гвардейской Гатчинской базы

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с поздравлением командованию и личному составу 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной, ордена Жукова военной базы с присвоением почетного наименования «гвардейская», сообщает Кремль.

В телеграмме подчеркивается, что это звание стало признанием особых заслуг, массового героизма, отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.

Путин отметил, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе спецоперации являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма: «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России».

Президент также выразил пожелания крепкого здоровья и дальнейших успехов военнослужащим базы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении двум воинским подразделениям ВС России звания гвардейских за проявленный героизм и мужество в ходе боев.

Глава государства также вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, отличившимся героизмом в зоне спецоперации на Украине.