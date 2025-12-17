Песков заявил о вреде любых санкций для международных отношений

Любые санкции негативно сказываются на процессе налаживания отношений между странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Комментируя вопрос о влиянии возможных новых санкций со стороны США, Песков подчеркнул: «Любые санкции вредят делу налаживания отношений, это очевидно».
Он отметил, что подобные меры осложняют диалог между Москвой и Вашингтоном и могут повлиять на ход урегулирования ситуации на Украине. Песков добавил, что введение очередных ограничительных мер не способствует поиску компромиссов.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация США рассматривает ужесточение давления на российскую энергетику и может расширить рестрикции на нефтяной теневой флот уже в ближайшие дни.
Прямой удар по американскому бизнесу в результате западных санкций достиг примерно 100 млрд долларов.
Между тем в санкционные списки ЕС включили 17 человек и четыре организации из России.