В Кремле назвали важной работу с обращениями на прямую линию в течение года

Tекст: Алексей Дегтярёв

После создания ОНФ началась практика работы с обращениями граждан на протяжении всего года, каждый год идет речь об обработке всего массива поступившей информации, указал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что множество людей получают решение своих вопросов, это касается и выявления проблемных тенденций и их урегулирования.

«Это, наверное, самое ценное. Сколько точно за все время [проведения прямой линии поступило обращений] – мы не считали, я не думаю, что это так важно, хотя теоретически это можно сделать, но то, что сейчас практика работы на протяжении всего года – это, наверное, самое главное», – добавил представитель Кремля.

Программа выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря, он не прекратится до окончания эфира. Песков отмечал, что президент активно работает с вопросами от россиян. Срочные обращения решаются до начала эфирного мероприятия.