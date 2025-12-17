Губернатор Калифорнии создал сайт с данными об уголовных делах против Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Los Angeles Times, инициатива Ньюсома возникла на фоне его публичного противостояния с федеральными властями и снижения уровня преступности в штате, что он акцентировал в своих заявлениях, передает ТАСС.

На сайте губернатора приводятся данные о «судимостях, коррупционных делах и связях с экстремистами» людей из окружения Трампа, в том числе о тех, кто был задержан по подозрению в мошенничестве, коррупции, торговле наркотиками или участии в событиях у Капитолия в 2021 году. Фотопортреты подозреваемых сгенерированы искусственным интеллектом и содержат яркую маркировку «преступник» или «осуждён».

Сам Трамп в материалах web-страницы назван «главным преступником». В его «личном деле» упомянут случай получения в дар самолета Boeing 747-8 от катарской королевской семьи, а также содержатся обвинения в мошенничестве с криптовалютой и предполагаемых связях с финансистом Джеффри Эпштейном. На сайте отдельно цитируется: «Суд Нью-Йорка обвинил президента [Трампа] в 34 случаях фальсификации деловой документации».

Отмечается, что запуск веб-страницы рассматривается как ответ администрации Ньюсома на действия федеральных властей и Белого дома, где был создан аналогичный ресурс с информацией о СМИ, которые президент США обвинял в предвзятости. Сам губернатор Калифорнии регулярно комментирует решения Трампа в соцсетях, высмеивая и критикуя политику главы государства.

В ноябре Верховный суд штата Джорджия закрыл последнее уголовное дело против главы США Дональда Трампа, которое было связано с предполагаемым вмешательством в выборы президента США в 2020 году.

Напомним, в январе 2021 года сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека.