В США решили закрыть центр атмосферных исследований за «климатическое паникерство»

Власти США закрыли центр NCAR за распространение «климатического паникерства»

Tекст: Мария Иванова

Национальный научный фонд США планирует закрыть Национальный центр атмосферных исследований (NCAR) за «климатическое паникерство», передает ТАСС. Об этом сообщил директор Административно-бюджетного управления США Рассел Воут.

Он заявил: «Национальный научный фонд США планирует закрыть Национальный центр атмосферных исследований в Боулдере, штат Колорадо. Это учреждение – один из самых больших источников климатического паникерства в стране».

По словам Воута, в настоящий момент власти проводят всестороннюю проверку работы центра. Он добавил, что важные проекты, связанные с исследованием погоды, будут переведены в другое учреждение, чтобы не пострадала научная работа.

Газета USA Today уточнила, что власти США намерены выявлять и «пресекать новые зеленые мошеннические проекты». Воут в беседе с изданием отметил, что это направление контроля станет приоритетным.

В вопросах климатической политики власти США придерживаются консервативной позиции. Президент Дональд Трамп еще в сентябре на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что считает глобальное потепление «величайшим мошенничеством». После этого администрация свернула субсидии для солнечной и ветровой энергетики, отдавая предпочтение развитию ископаемого топлива.

Национальный центр атмосферных исследований существует с 1960 года и специализируется на наблюдении атмосферных процессов, а также поддержке молодых ученых. Центр известен как площадка для стипендиальных программ и бесплатных лекций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп назвал заявления экологов о климатических изменениях «величайшим мошенничеством».

Между тем власти Евросоюза отчитались о снижении выбросов парниковых газов на 90%.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ухудшение состояния планеты при росте средней температуры и массовой вырубке лесов требует срочных мер для спасения Земли.