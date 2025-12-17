NYT: США разместили возле Венесуэлы радар системы ПВО

Американские военные установили на острове Тобаго мобильный радар G/ATOR, передает The New York Times.
По словам жителей приморского района Краун-Пойнт, ночью туда прибыли крупные военные самолеты США, а утром люди обнаружили загадочный вращающийся объект, который оказался военным радаром.
Власти Тринидада и Тобаго объяснили, что радар предназначен для борьбы с наркотрафиком, однако устройство рассчитано на обнаружение воздушных угроз, а не морских целей, как подтвердил производитель Northrop Grumman. Большинство поставок наркотиков в регионе происходит по морю, что вызывает сомнения в официальных объяснениях.
Размещение американских военных и техники в стране вызвало бурные политические споры и опасения, что страна становится участником противостояния США и Венесуэлы. Оппозиционные политики выражают тревогу, что правительство подыгрывает Вашингтону, подвергая страну риску.
Премьер-министр Тринидада и Тобаго сначала заявила, что США помогают с аэропортом и дорогами, однако после появления фото радара признала, что техника используется для выявления поставок нефти и контрабанды с Венесуэлы.
Ранее президент США Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, а также назвал власти Венесуэлы террористической организацией.
Президент США объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.
До этого власти Тринидада и Тобаго провели совместные военные учения с американской морской экспедиционной группой.
СМИ писали, что Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в Карибском море и у побережья Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком.