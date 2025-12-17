Стоимость ремонта Белого дома удвоилась

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трамп заявил, что стоимость бального зала в Белом доме может составить до 400 млн долларов, хотя позднее выразил уверенность, что реальная сумма будет ниже заявленной, пишет Bloomberg со ссылкой на CNN.

Президент отметил, что за последние 150 лет было много попыток создать такой зал, но только сейчас появится возможность проводить в нем церемонии инаугурации.

Трамп подчеркнул, что проведение инаугураций в здании Капитолия связано с рисками для безопасности и неблагоприятной погодой, а новый зал будет оборудован бронированными окнами толщиной 13 сантиметров. По словам Трампа, окна будут «непробиваемыми для чего-либо, кроме гаубиц».

Стоимость проекта ранее оценивалась в 200 млн долларов, однако сейчас значительно выросла. Первоначальный план предполагал, что зал не затронет существующие строения, однако теперь планируется снос Восточного крыла.

СМИ отмечают, что Трамп спорил с архитекторами по поводу масштабов зала, и постройка будет крупнее нынешней резиденции и Западного крыла, где находится Овальный кабинет.

В Белом доме подчеркивают, что проект финансируется за счет частных пожертвований, но не раскрывают, кто именно участвует в финансировании. Ранее во вторник федеральный судья не стал приостанавливать работы по иску Национального фонда исторического наследия.

Выступая, Трамп выразил благодарность судье за «смелость при вынесении правильного решения».

Ранее американская НКО National Trust for Historic Preservation подала иск в федеральный суд, требуя приостановить строительство нового бального зала в Белом доме, инициированное Трампом. Одним из адвокатов истцов выступил бывший юрист экс-президентов Барака Обамы и Билла Клинтона.

До этого президента США обвинили в самоуправстве из-за перестройки Белого дома.

Еще раньше строители начали демонтаж восточного крыла Белого дома.