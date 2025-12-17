«Миссис Европа» россиянка Белик рассказала, как избегала конфликтов на конкурсе

Tекст: Дарья Григоренко

Россиянка Белик поделилась впечатлениями от международного конкурса на пресс-конференции в Региональном информационном центре.

По его словам, ей удалось избежать конфликтов с другими участницами, а с представительницей Украины они обсуждали только темы, связанные с конкурсом и семьей, передает ТАСС.

Белик рассказала, что участвовала в финале конкурса в Софии с лентой «Дальний Восток», и призналась, что другие участницы начали понимать, что она из России, только на третий день. На вопрос о происхождении она отвечала, что с Дальнего Востока. По ее словам, потенциально конфликтные ситуации старалась игнорировать: «Я улыбалась и делала вид, что я ничего не слышу».

Организаторы конкурса, по словам Белик, приняли ее доброжелательно. Она отметила, что российские участницы традиционно показывают высокий уровень подготовки к таким состязаниям, однако на фоне текущей политической обстановки не была уверена в своей победе. Узнав о завоеванном титуле, она испытала радость, шок и гордость за свой регион и страну.

В ходе пресс-конференции Белик также рассказала о попытках неизвестных получить инсайдерскую информацию о конкурсе. Ей и ее семье предлагали 2 млн рублей за сведения о возможных жалобах на других участниц или нерассказанные подробности, однако звонки прекратились лишь месяц назад.

Конкурс «Миссис Европа – 2025» прошел в столице Болгарии с 10 по 14 сентября. В нем участвовали жительницы разных стран Европы в возрасте от 22 до 43 лет. Анастасия Белик, 31 год, визажист и мама восьмилетнего сына, ранее также победила в конкурсе «Миссис Владивосток» и стала «Первой вице-миссис Россия Европа» на национальном этапе.

Ранее предпринимательница Екатерина Никитина из Красноярска одержала победу на международном конкурсе красоты для замужних женщин Mrs. Supranational 2025 в Гоа в Индии.

Напомним, 22 ноября многодетная мать из Казани завоевала титул «Миссис Вселенная Классик 2025».

За день до этого определили победительницу конкурса «Мисс Вселенная».