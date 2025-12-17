  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    17 декабря 2025, 12:30 • Новости дня

    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»

    Политолог Хейфец: Трамп отложил нападение на Венесуэлу с помощью блокады

    Политолог объяснил решение Трампа о блокаде Венесуэлы из-за «кражи активов»
    @ HENRY CHIRINOS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство американцев не одобряет возможную военную кампанию против Венесуэлы из-за наркотрафика. На этом фоне Дональд Трамп меняет тактику и смещает акцент на «кражу» Каракасом американских активов, нефти и земли, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Хейфец. Так он прокомментировал решение США о блокаде подсанкционных танкеров, которые следуют в Венесуэлу.

    «Дональд Трамп меняет тактику: если ранее он объяснял действия США вокруг Венесуэлы борьбой с наркотрафиком, то теперь связал это с «кражей американских активов», нефти и земли. Это не значит, что через какое-то время глава Белого дома не вернется к «базовым установкам», но сейчас, по крайней мере, озвучено понятное многим американцам обоснование», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

    Он объясняет: речь идет о национализации нефтедобывающих мощностей и НПЗ в долине реки Ориноко. Они контролировались компаниями из Штатов, Франции, Норвегии и Британии. Но в 2007 году Уго Чавес подписал указ, и иностранный бизнес оказался перед выбором: создавать совместные предприятия, где 60% акций принадлежали бы государственной нефтяной компании PDVSA, или уходить из Венесуэлы.

    Часть из них согласилась и получила компенсацию, а другая – отвергла условия. «Для американцев этот вопрос остается открытым. Вашингтон считал и продолжает считать национализацию незаконным изъятием американской собственности», – уточнил эксперт. Другое дело, что Трамп «поздно спохватился». Он не занимался этой темой в свой первый президентский срок, и неслучайно поднял ее именно сейчас, считает Хейфец.

    «Заявление главы Белого дома рассчитано на внутриамериканскую аудиторию. В Штатах до сих пор большинство американцев не одобряют возможную военную кампанию против Венесуэлы. Ключевой посыл нынешнего заявления американского лидера заключается в том, что Штаты, мол, предпринимают меры не просто так, а с целью защитить свою собственность. Это производит гораздо более сильный эффект на электорат, нежели разговоры о наркотрафике», – пояснил политолог.

    По его оценкам, глава Белого дома объявлением блокады также хочет усилить давление на Каракас, лишив его части дохода от продаваемой нефти. Собеседник уточнил, что анонсированные Вашингтоном меры затронут те танкеры, которые включены в американские санкционные списки – это прежде всего иранские суда.

    «Блокада, как ни парадоксально это звучит, может быть не приближением атаки, а ее откладыванием. Трамп усиливает давление на правительство Николаса Мадуро, не желая пока ввязываться в прямую военную кампанию, и ищет для этого методы», – добавил Хейфец. По его мнению, единственный способ противостоять действиям США – сопровождать танкеры военными судами, например, Ирана или Китая. Но это приведет к резкому удорожанию стоимости нефти, считает спикер.

    На этом фоне интересна реакция Пекина. «Китай получает значительную часть нефти из Венесуэлы, и вряд ли он готов просто так потерять свои деньги», – рассуждает аналитик. Хейфец призвал дождаться официального заявления КНР, а не слепо верить сообщениям Reuters о том, что китайские НПЗ потребовали от PDVSA более существенных скидок и изменений в спотовых контрактах. Он напомнил, что Поднебесная в основном получает нефть в счет прежних значительных выданных Каракасу кредитов. «Зачем сейчас скидка, если Китай получает почти бесплатно ресурсы?» – задается вопрос политолог.

    По его прогнозам, Москва осудит действия Вашингтона. «Венесуэла – наш союзник, и мы совсем не хотим его терять», – считает эксперт. Как бы то ни было, переговоры между венесуэльским и американским руководством продолжаются, и вероятность вооруженной развязки постепенно увеличивается, продолжил Хейфец.

    «США серьезно готовятся к такому развитию событий и сосредотачивают технику – причем более современную, чем была использована в 2011 году в операциях НАТО против ливийских властей. Не исключено, что они хотят испытать оружие в борьбе против китайских и российских систем ПВО, которые есть на вооружении Венесуэлы», – заключил эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. «Страна полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо находящейся в Южной Америке. И контингент будет только расти. Для Каракаса это станет беспрецедентным потрясением – до тех пор, пока он не вернет украденные у нас нефть, землю и другие активы», – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    «Незаконный режим Мадуро использует нефть с этих украденных месторождений для финансирования своих нужд, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. За кражу наших активов и по многим другим причинам венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией», – продолжил глава Белого дома.

    «Нелегальные иммигранты и преступники, которых режим Мадуро ввез в США во время работы слабой и некомпетентной администрации Байдена, немедленно возвращаются в Венесуэлу. Америка не позволит бандитам, террористам или другим странам грабить нас, угрожать или причинять вред», – подчеркнул американский лидер.

    На этом фоне СМИ выяснили, что американские военные установили на острове Тобаго мобильный радар G/ATOR. Как отмечает The New York Times, власти Тринидада и Тобаго объяснили, что радар предназначен для борьбы с наркотрафиком, однако устройство рассчитано на обнаружение воздушных угроз, а не морских целей. Большинство поставок наркотиков в регионе происходит по морю, что вызывает сомнения в официальных объяснениях.

    Двумя днями ранее сообщалось, что США готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле и перебрасывают в Карибский регион истребители F-35A, самолеты РЭБ Boeing EA-18G Growler, вертолеты Sikorsky HH-60W. Мировые цены на нефть росли на опасениях по поводу возможных сбоев поставок. Цена февральских фьючерсов на марку Brent увеличилась до 61,46 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI до 57,74 доллара.

    В прошлую среду Трамп сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. По словам генпрокурора Пэм Бонди, Вашингтон подозревает, что судно участвовало в перевозке нефти из латиноамериканской страны и Ирана. Кроме того, министерство финансов США расширило санкционный список тремя племянниками супруги Мадуро и шестью судоходными компаниями нефтяной отрасли.

    На фоне этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва стоит «плечом к плечу» с властями Венесуэлы и призывает администрацию Трампа не допустить эскалации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в отношениях Вашингтона и Каракаса, а также объясняла, как акты американского пиратства в Карибском бассейне угрожают российской стороне.

    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    18 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай выразил поддержку Венесуэле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде танкеров, сообщили СМИ.

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против «одностороннего запугивания» и поддерживает право всех стран защищать свой суверенитет и национальное достоинство, передает Bloomberg.

    Ван И подчеркнул, что Венесуэла вправе развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, а, по мнению КНР, позиция Каракаса пользуется поддержкой международного сообщества. Прямое упоминание США не прозвучало, но заявление появилось спустя менее суток после объявления Трампа о введении блокады.

    Днем ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил: «Удар для них будет таким, какого они еще никогда не видели». Он добавил, что Венесуэла «полностью окружена самой большой военно-морской армадой в истории Южной Америки» и заверил, что эта группировка «будет только увеличиваться, пока в США не вернут все, что было утрачено».

    Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за «продолжающейся агрессией США».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    18 декабря 2025, 09:25 • Новости дня
    Трампу передали ящик икры из Хабаровского края

    Уиткофф передал Трампу ящик красной икры из Хабаровского края

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп получил от спецпредставителя Стивена Уиткоффа целый ящик красной икры, произведенной в Николаевском районе Хабаровского края, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

    Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф вручил Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Продукт был произведен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района, передает ТАСС.

    Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края, Уиткофф сначала попробовал местную икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед началом переговоров с президентом России.

    Угощение произвело на спецпредставителя такое большое впечатление, что ему преподнесли целый ящик, который он затем доставил в США для президента Трампа.

    Президент России Владимир Путин провел встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером в начале декабря.

    Кушнер и Уиткофф ранее пообедали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, где им подали посикунчики и блюда русской кухни.

    19 декабря 2025, 06:10 • Новости дня
    Трамп подписал оборонный бюджет США с 400 млн долларов на оружие Киеву
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал Закон о выделении средств на национальную оборону на 2026 финансовый год, который направит средства Военному министерству, программам национальной безопасности Министерства энергетики, Госдепартаменту, Министерству внутренней безопасности, разведывательному сообществу и другим исполнительным департаментам и агентствам.

    «Этот закон позволит Военному министерству реализовать программу «Мир через силу, защитить родину от внутренних и внешних угроз и укрепить оборонно-промышленную базу, одновременно прекратив финансирование расточительных и радикальных программ, которые подрывают боевой дух мужчин и женщин в военной форме нашей страны», – сказано в сообщении Белого дома.

    17 декабря проект закона об оборонном бюджете одобрил конгресс США. В документе было указано 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Общая сумма оборонного бюджета превышает 900 млрд долларов и считается одной из масштабных за последнее время.

    Трамп указал на то, что новый закон кодирует и предыдущие усилия администрации по защите страны и ее граждан, в частности, ориентированные на развитие системы ПРО «Золотой купол».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США одобрили поставку Тайваню оружия на 11 млрд долларов.


    18 декабря 2025, 09:43 • Новости дня
    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы

    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы
    @ Jose Bula Urrutia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал «бредом» притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата в Совбез ООН.

    Венесуэла отвергла требования американского президента Дональда Трампа на нефть и активы страны. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил председателю Совбеза ООН письмо, в котором резко раскритиковал действия США, передает РИА «Новости».

    Дипломат назвал «бредом» любые притязания США на венесуэльскую нефть и активы. Монкада подчеркнул, что в истории Венесуэлы никогда ранее глава иностранной державы не выдвигал «безумную идею» о том, что национальная территория Венесуэлы, ее активы и нефть, принадлежит им.

    В письме дипломат отметил, что подобные высказывания сопровождаются ультиматумами, фактически угрожающими Венесуэле военным вмешательством, если страна не выполнит требования Вашингтона. Он заявил, что «зависимость США от нефти не знает предела», а выдвигаемые предлоги лишь служат дымовой завесой для оправдания давления на Каракас.

    Монкада также обвинил власти США в попытке осуществления «гигантского акта вымогательства» против суверенной страны. Власти Венесуэлы подчеркивают, что подобная риторика подрывает принцип невмешательства во внутренние дела государств и угрожает стабильности в регионе.

    Ранее Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

    Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    18 декабря 2025, 22:59 • Новости дня
    Экс-депутат Рады: Зеленский ждет смерти Трампа, чтобы вступить в НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский ждет смерти президента США Дональда Трампа, чтобы обеспечить членство Украины в НАТО, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

    Владимир Зеленский надеется на смерть Дональда Трампа, чтобы Украина смогла вступить в НАТО, заявил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну, передает РИА «Новости». По его словам, Зеленский в недавнем заявлении дал понять, что рассчитывает на смену позиции альянса после смерти определённых лидеров, явно намекая на Трампа.

    Ранее в четверг в Брюсселе Зеленский заявил, что, хотя Украину и не хотят принимать в НАТО в данный момент, эта позиция может измениться, когда «кто-то умрет».

    «Это заявление невозможно трактовать иначе», – подчеркнул Дмитрук в своем Telegram-канале. Депутат считает, что Трамп и его окружение последовательно выступают против вступления Украины в НАТО и продолжения конфликта, а сам Зеленский фактически подразумевает физическое устранение оппонентов.

    Дмитрук также обвинил Зеленского в причастности к покушениям на Дональда Трампа и убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка, произошедшему в сентябре 2025 года в Юте. Кирк критиковал помощь Киеву и называл Зеленского препятствием для мира.

    В 2024 году проукраинский радикал пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, после чего политик оказался в больнице в тяжелом состоянии. В том же году Дональд Трамп дважды становился жертвой попыток покушения после высказываний против поддержки Киева.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что возможное вступление Украины в НАТО создает угрозу для безопасности России и стало одной из ключевых причин начала спецоперации на Украине. Сам Дональд Трамп заявлял в интервью Politico, что отказ от вступления Киева в альянс понятен давно, а Зеленскому придется идти на условия урегулирования конфликта.

    Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут рассмотреть отказ от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что США и Евросоюз готовы предоставить Киеву такие гарантии, которые будут напоминать пятую статью договора НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России на переговорах требуют юридически зафиксированного отказа Киева от вступления в НАТО.

    19 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Трамп подписал указ о пересмотре статуса марихуаны в США
    Трамп подписал указ о пересмотре статуса марихуаны в США
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, который может привести к переклассификации марихуаны как менее опасного наркотика, что соответствует шагам ряда штатов.

    Как пишет Associated Press (AP), новый порядок предусматривает перевод каннабиса из перечня наркотиков первого расписания (наряду с героином и ЛСД) в менее жесткую категорию – Список три, где находятся кетамин и некоторые анаболические стероиды.

    Изменение статуса не означает легализацию рекреационного употребления марихуаны на федеральном уровне, однако откроет новые пути для медицинских исследований и снизит налоговую нагрузку для отрасли.

    Трамп заявил: «Мы получаем массу просьб сделать этот шаг. Это люди, которые действительно испытывают сильную боль», подчеркнув поддержку общественности.

    В отличие от демократа Джо Байдена, который также выступал за сохранение марихуаны в расписании три, в Республиканской партии однозначной поддержки инициативы нет. Более 20 сенаторов-республиканцев направили Трампу письмо с призывом не менять действующую классификацию, утверждая, что подобное решение подорвет усилия по защите здоровья нации.

    Указ включает в себя расширение исследований и доступ к CBD – легальному компоненту, полученному из конопли, безопасность которого обсуждается среди экспертов. Кроме того, как сообщил глава Центров Medicare и Medicaid сервисов США доктор Мехмет Оз, пожилым станет доступен бесплатный CBD по назначению врача через новую программу Medicare.

    Также Трамп ранее подписал отдельный указ, объявляющий фентанил оружием массового уничтожения, и усилил меры борьбы с наркотрафиком, включая удары по судам, подозреваемым в перевозке запрещенных веществ.

    На прошлой неделе Bloomberg сообщало, что Трамп рассматривает возможность перевода каннабиса из списка самых опасных веществ в категорию менее опасных, что может значительно облегчить его легальное использование и продажу в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, употребление марихуаны пожилыми людьми в США выросло за два года на 46%.

    Между тем в Германии отметили всплеск употребления наркотиков после легализации каннабиса. Минздрав Германии назвал легализацию каннабиса источником новых проблем.

    19 декабря 2025, 20:34 • Новости дня
    Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой собственных национальных интересов, подчеркнув угрозу безопасности для Соединенных Штатов со стороны Венесуэлы.

    Действия США в адрес Венесуэлы объясняются «национальными интересами» Соединённых Штатов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции, сообщает РИА «Новости». Рубио подчеркнул: «Это в наших национальных интересах – все, что мы делаем в отношении Венесуэлы. На этом сосредоточен президент, потому что это (Венесуэла – ред.) угроза национальным интересам США».

    Госсекретарь отметил, что на фоне эскалации с Венесуэлой Вашингтон придерживается курса на обеспечение стабильности в регионе. Он добавил, что американские власти считают ситуацию в Венесуэле важной с точки зрения безопасности Соединённых Штатов. По его словам, все недавние шаги США связаны именно с этой позицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны США с Венесуэлой.

    Ранее Bloomberg сообщило, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    19 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Блокада Венесуэлы вызвала юридические споры в США

    Tекст: Вера Басилая

    Блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер, сообщает Bloomberg.

    США объявили «полную и всеобъемлющую блокаду» танкеров, следующих к берегам Венесуэлы и от них, передает Bloomberg.

    Под сомнение ставится законность данной кампании, поскольку она реализуется без санкции Конгресса и может быть расценена как акт войны против правительства Николаса Мадуро.

    Юристы и члены Конгресса опасаются пересечения тонкой грани между так называемым карантином отдельных судов и фактической морской блокадой. Правовое различие между этими действиями остается неясным, что усиливает озабоченность относительно мотивов и правовой основы проводимой военной операции со стороны администрации Дональда Трампа в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

    Ранее напряженность выросла после публикаций о приказе американских военных атаковать лодку предполагаемых наркоторговцев 2 сентября и нанесении повторного удара по выжившим, что привело к обвинениям в военных преступлениях, слушаниям в Конгрессе и требованиям раскрыть видеозаписи инцидента. Глава Пентагона Пит Хегсет отказался публиковать полное видео атаки, несмотря на давление со стороны Конгресса.

    Министр иностранных дел Венесуэлы и президент Мадуро назвали задержание санкционированного судна у побережья республики «открытым преступлением» и «воровством». При этом официальные лица Белого дома заявляют, что действия оправданы угрозой со стороны наркокартелей, связанных с Венесуэлой, и необходимостью защиты граждан США.

    Профессора международного права отмечают, что подобные действия в мирное время могут быть квалифицированы как акты агрессии и нарушения как международного, так и внутреннего американского законодательства. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать нормы международного права и Устав ООН, отметив необходимость уважения к законным процедурам.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми.

    Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о проявлении неоколониальных подходов со стороны США в отношении Венесуэлы.

    20 декабря 2025, 06:31 • Новости дня
    Опубликована «книга контактов» Эпштейна

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США опубликовали файл под названием «книга контактов» скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна – в его телефонную книгу были записаны «Иванка Трамп», «доктор Генри Киссинджер» и «Крис Эванс».

    В файле под названием «книга контактов» представлены фотокопии листов с именами и фамилиями по алфавиту. Часть данных скрыта черными прямоугольниками, передает РИА «Новости».

    В выложенных фотокопиях контактов встречаются имена различных известных людей. Там есть «Крис Такер» и «Крис Эванс», «доктор Генри Киссинджер», а также целый ряд контактов записанных под фамилией «Трамп»: «Трамп Блэйн», «Трамп Роберт», «Трамп Ивана» и «Трамп Иванка». У президента США есть родные с такими именами, хотя записи «Дональд Трамп» в открытой части файлов нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР начало публикацию материалов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних, в том числе снимков экс-президента США Билла Клинтона с девушками.

    19 декабря 2025, 04:15 • Новости дня
    Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа в международных вопросах

    Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа

    Лукашенко назвал «самое сильное оружие» Трампа в международных вопросах
    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что всерьез рекомендовал американской стороне привлекать Меланью Трамп к решению международных вопросов.

    «В последний раз я Джону Коулу (спецпосланник США по Беларуси – прим ВЗГЛЯД) сказал: «Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Меланья Трамп». Она же наш человек, она славянка, со Словении. Она многое могла бы и в украинском конфликте, и в Беларуси. Надо ее использовать в этом плане», – приводит агентство «Белта» слова белорусского лидера.

    Лукашенко в ходе VII Всебелорусского народного собрания заверил, что серьезно предложил американской стороне активнее вовлекать Меланью Трамп в решение политических вопросов.

    «Думаю, для Трампа это было бы неплохо. Не только Кушнера привлекать к решению  в Газе, в украинском конфликте  – немало же сделал, откровенно говоря. Не только Кушнера, но и Меланью надо привлекать», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Меланья Трамп одной фразой выразила истинное отношение к герцогине Кейт. Лукашенко передал подарки Трампу и его супруге Меланье.


    20 декабря 2025, 04:58 • Новости дня
    Карлсон: Многие в Вашингтоне не хотят видеть Вэнса лидером республиканцев

    Tекст: Антон Антонов

    Возможность того, что лидерство среди республиканцев США перейдет к вице-президенту Джеймсу Дэвиду Вэнсу, сталкивается с заметным сопротивлением в Вашингтоне, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон во время выступления на мероприятии организации Turning Point USA заявил, что среди политиков в Вашингтоне немало оппонентов Вэнса. По его словам, среди местной элиты есть немало людей, которые «точно знают, что не хотят Джей Ди Вэнса», хотя не до конца определились с собственными предпочтениями, передает РИА «Новости».

    «Вопрос заключается в том, кто будет руководить ей (республиканской коалицией) дальше, кто получит в свое распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены», – заявил он.

    Вэнс и действующий госсекретарь США Марко Рубио рассматриваются как ключевые претенденты на звание преемника Дональда Трампа на президентских выборах в 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио в частных беседах назвал Вэнса наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2028 году. Трамп отметил, что Вэнс может стать кандидатом от республиканцев, но также рассматриваются и другие возможные претенденты, включая самого Рубио.

    18 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа
    @ CNP/Admedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    США были бы «счастливы», если бы Дональд Трамп оставался на посту президента дольше, заявил Белый дом после того, как адвокат Алан Дершовиц передал политику черновик своей книги, посвященной юридической возможности переизбрания на третий срок.

    «Американцы были бы счастливы иметь президента Трампа на этом посту даже дольше», – заявила пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, передает Axios.

    Комментарий был дан после того, как адвокат Дершовиц сообщил прессе о передаче Трампу черновика своей книги.

    В Белом доме отказались уточнить, намерен ли Трамп официально баллотироваться после истечения второго срока, несмотря на ограничения 22-й поправки.

    Отмечается, что в тексте книги Дершовица анализируется вопрос, может ли президент формально добиться третьего срока, учитывая различные конституционные трактовки. Сам Дершовиц предположил, что Трамп вряд ли предпримет такую попытку.

    Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлс ранее отрицала намерения обходить 22-ю поправку, однако признала, что президенту нравится смущать оппонентов подобными намеками.

    Дершовиц добавил, что юридически маловероятный, но теоретически возможный сценарий третьего срока включает ситуацию, когда избрание президента будет решаться в Конгрессе в случае неясных итогов голосования Коллегии выборщиков.

    В октябре Трамп пояснял, что ему запрещено избираться на третий срок в качестве президента Соединенных Штатов Америки. До этого политик отмечал, что знает о возможности обхода ограничений, не дающих ему баллотироваться на третий президентский срок, но указывал, что не намерен их использовать.

    19 декабря 2025, 13:28 • Новости дня
    Трамп не исключил возможности войны США с Венесуэлой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны США с Венесуэлой.

    Отвечая на вопрос о потенциальном военном конфликте, Трамп в интервью телеканалу NBC сказал: «Я не исключаю этого, нет». Он также отказался обсуждать вероятность того, что удары по венесуэльским судам могут привести к войне, подчеркнув, что не намерен публично говорить на эту тему, передает РИА «Новости».

    Трамп подтвердил, что Вашингтон намерен продолжать захватывать венесуэльские танкеры. В беседе о сроках дальнейших действий он заметил: «Если они настолько глупы, что продолжат направлять (танкеры – ред.), то они направятся в один из наших портов».

    На вопрос о конечных целях в отношении Венесуэлы и возможного свержения президента Николаса Мадуро, Трамп ответил уклончиво. По его словам, Мадуро хорошо осведомлен о его планах: «Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой».

    Ранее Bloomberg сообщило, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    18 декабря 2025, 05:30 • Новости дня
    Южное командование ВС США заявило об ударе по судну в Тихом океане

    Tекст: Катерина Туманова

    Южное командование ВС США сообщило об ударе по приказу главы пентагона Пита Хегсета по судну в Тихом океане, которое якобы перевозило наркотики.

    «Объединенная оперативная группа операции «Южное копье», нанесла смертельный удар по судну, эксплуатируемому организацией, признанной террористической, в международных водах», – сказано в заявлении Южного командования ВС США в соцсети Х, к которому добавлено видео удара по судну.

    По словам американских военных, разведка подтвердила, что уничтоженное судно следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в незаконных операциях с наркотиками.

    «В общей сложности были убиты четыре мужчины-наркотеррориста, ни один военнослужащий США не пострадал», – отрапортовали американские военные.

    Напомним, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил в октябре, что сможет бороться с наркокартелями без официального объявления войны. Bloomberg сообщило, что сторонники Трампа поддерживают удары США в Карибском море.

