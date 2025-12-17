Глава Союзмолоко сообщил о снижении спроса на продукцию из-за роста цен

Глава Союзмолоко Белов заявил о падении спроса на молоко из-за роста цен

Tекст: Вера Басилая

Генеральный директор Союзмолоко Артем Белов подчеркнул, что несмотря на позитивную динамику в 2023 и начале 2024 года, ситуация изменилась из-за роста себестоимости производства, в том числе под влиянием проводимой властями страны денежно-кредитной политики, сообщает «Россия 24».

«В 2023 году потребление молочных продуктов выросло примерно на 6%. В 2024 году оно выросло на 3%. Была отличная динамика», – заявил Белов.

По его словам, значительное удорожание молочной продукции особенно сказалось на спросе к концу прошлого и началу нынешнего года, что привело к заметному охлаждению интереса покупателей.

Тем не менее, участники рынка надеются на восстановление. Белов выразил уверенность, что уже к концу декабря спрос сможет вернуться на уровень 2024 года, а дальнейшее постепенное восстановление возможно не ранее второго или третьего квартала 2026 года. При этом переработка молока в фермерском секторе в текущем году выросла на 2,2%.

В то же время председатель Совета директоров компании «Логика молока» Руслан Алисултанов рассказал, что до 2030 года компания намерена инвестировать порядка 100 млрд рублей в развитие производственных мощностей. На 2026 год запланированы вложения на сумму 9 млрд рублей, а основными проектами станут строительство цеха по напиткам на растительной основе, глубокая модернизация нескольких заводов и автоматизация линий. «Логика молока» также уделяет внимание развитию сырного направления и переработке сыворотки, применяя при этом современные технологии и искусственный интеллект.

Госдума рекомендовала правительству России ускорить разработку поправок в закон о стабилизации цен на продукты питания.

ФАС направила запросы в десять крупнейших федеральных торговых сетей, чтобы выяснить причины увеличения наценок на ряд продуктов.

Правительство России ранее добавило сливочное масло и яйца в список социально значимых продуктов, за которые производители не должны выплачивать ретейлерам вознаграждение.