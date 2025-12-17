Литва задержала 21 человека за запуск аэростатов с сигаретами из Белоруссии

Всего задержан 21 подозреваемый, по мнению правоохранителей, это члены преступной группы, пишет Politico.
Фигурантов считают участниками схемы по ввозу сигарет из Белоруссии с помощью аэростатов, оснащенных GPS-трекерами. По данным генпрокуратуры страны, структура контрабандистов отличается жесткой конспирацией и четкой ролевой структурой.
Исполнители получали с помощью GPS точные координаты приземления аэростатов на литовской территории. Запуски шаров были организованы из Белоруссии, они проводились при благоприятных погодных условиях.
Схему вскрыли через неделю после того, как Литва объявила общенациональное чрезвычайное положение из-за угрозы аэростатов и закрыла границу с Белоруссией в октябре.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис ранее отмечал, что аэростаты с сигаретами представляют гибридную угрозу, хотя и не несут прямого риска безопасности.
По данным МВД Литвы, к 2025 году в воздушное пространство страны вторглись не менее 600 аэростатов и 200 беспилотников, что сорвало более 300 рейсов, повлияло на 47 тыс. пассажиров и привело к 60 часам простоя в аэропортах. Масштабные аресты произошли на фоне призывов восточных стран ЕС к Брюсселю ускорить инициативы по укреплению границ, несмотря на сопротивление некоторых европейских столиц.
Напомним, работа аэропорта Вильнюса приостанавливалась из-за подозрительных навигационных объектов, похожих на воздушные шары.
В конце ноября эта же воздушная гавань останавливала работу из-за воздушных шаров с контрабандой из Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как белорусский президент Александр Лукашенко наказывает Литву за годы шантажа.