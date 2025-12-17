  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    17 декабря 2025, 09:39 • Новости дня

    Названы наиболее осложнившие въезд для россиян страны Европы

    ОП: Наибольшие ограничения на въезд для россиян установили страны Прибалтики

    Tекст: Вера Басилая

    В список государств с наиболее жесткими ограничениями на въезд для граждан России вошли страны Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, Польша и Чехия, сообщил председатель координационного совета при Общественной палате России по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

    Председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма Андрей Максимов заявил, что наибольшие трудности для поездок россиян связаны со странами Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, а также Польшей и Чехией. По его словам, Эстония, Латвия и Литва, Дания, Норвегия и Финляндия, Нидерланды и Бельгия, Польша и Чехия отказались выдавать визы и закрыли въезд для граждан России, передает ТАСС.

    Максимов отметил, что формально въезд россиянам в эти государства запрещен даже при наличии действующей шенгенской визы.

    «Де-факто въезд в эти страны через другие страны Шенгена для россиян остается возможным», – отметил Максимов.

    Он напомнил, что внутри Шенгенской зоны отсутствует пограничный контроль между государствами, что не позволяет проверять соблюдение ограничений при перемещении, например, в Польшу или Эстонию.

    Сейчас Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств с отмененным внутренним пограничным контролем. Для поездок необходима шенгенская виза, по которой можно официально перемещаться по всем странам зоны.

    Ранее газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

    Латвия заняла третье место, Литва, Финляндия, Эстония – пятое место, Дания – седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    20 декабря 2025, 18:38 • Новости дня
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евродипломатии Кая Каллас публично принесла извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) после решения эстонского суда по делу о ложных заявлениях против SAPTK.

    Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, была обязана по решению эстонского суда опубликовать на своей странице в Facebook* публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK), передает EADaily.

    Основанием для такого решения послужило высказывание Каллас от 17 февраля 2022 года. В тот день она обвинила представителей SAPTK в нападении на полицию и организации незаконного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти заявления ложными.

    Пользователи соцсетей под публикацией Каллас призвали ее пойти дальше и попросить прощения у всех граждан страны, а не только у активистов фонда.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас.

    20 декабря 2025, 05:33 • Новости дня
    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России

    Рубио: США слышали опасения НАТО об угрозе со стороны России

    Рубио прокомментировал опасения НАТО относительно «угрозы» со стороны России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США в курсе обеспокоенности НАТО относительно якобы существующей угрозы со стороны России.

    «Мы слышали эти опасения от наших союзников по НАТО. Вот почему мы в НАТО... Вот почему пятая статья и Североатлантический альянс важны», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Вашингтон рассматривает это как мощный «сдерживающих факторов против любых страхов или озабоченностей» союзников США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США

    Welt: Слова Путина о ЕС усилили давление на европейские правительства

    Welt: Слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 13:31 • Новости дня
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    Премьер Бельгии де Вевер пошутил про дачу в Петербурге
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийский премьер Барт де Вевер прокомментировал статью в Politico, которая назвала его страну «самым ценным активом России» за то, что ее позиция сорвала выделение Украины репарационного кредита за счет российских активов. В завершении пресс-конференции он в шутку заявил, что ему пора ехать на дачу в Петербурге.

    «Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед – Депардье, а через дорогу – Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром... Напишите об этом», – цитирует де Вевера РИА «Новости».

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Ранее в ЕС не смогли договориться об изъятии замороженных активов России под для «репарационного кредита» киевскому режиму, но решили выделить ему 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    Bild: Германия возьмет на себя большую часть расходов по кредиту для Украины
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основная часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро ляжет на Германию, крупнейшего донора бюджета Евросоюза, сообщает газета Bild.

    Источники в правительстве ФРГ сообщили Bild, что Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС для Украины, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что Еврокомиссия планирует занять 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии сообщества. Кредит будет обеспечен с использованием «запаса прочности» бюджета ЕС – средств, которые государства уже пообещали Евросоюзу, но пока не выплачены.

    Источник Bild уточнил, что Германия, вероятно, также возьмет на себя львиную долю расходов по кредиту для Украины. Формально национальные бюджеты сразу не пострадают, однако в любой момент ЕС может потребовать эти средства для покрытия обязательств и выплаты процентов.

    По данным Bild, Венгрия, Чехия и Словакия добились того, чтобы их взносы не использовались для финансирования кредита Украине. Поэтому основная нагрузка ляжет на крупнейшие экономики, где лидерство по объему взноса удерживает Германия с 27 миллиардами евро в 2024 году.

    Ранее страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов для «репарационного кредита» киевскому режиму.

    Евросоюз решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    20 декабря 2025, 13:05 • Новости дня
    Politico: ЕС будет платить 3 млрд евро по займу для Киева ежегодно
    Politico: ЕС будет платить 3 млрд евро по займу для Киева ежегодно
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны с 2028 года начнут выплачивать крупные суммы в виде процентов по кредиту для Украины, сообщили неназванные высокопоставленные чиновники Еврокомиссии.

    Европейские налогоплательщики будут вынуждены ежегодно выплачивать по 3 млрд евро процентов по займу, предназначенному для поддержки Украины, сказали собеседники Politico, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита.

    В материале также отмечается, что проценты в размере порядка 3 млрд евро ЕС начнет выплачивать с 2028 года из семилетнего бюджета, а в 2027 году выплаты по процентам составят 1 млрд евро. План по увеличению общеевропейского долга ради поддержки обороны Киева, подчеркивает газета, обойдется ЕС весьма дорого.

    Ранее В Евросоюзе не сумели договориться об изъятии российских замороженных активов под для «репарационного кредита» Киеву.

    При этом ЕС решил выделить Украине 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    20 декабря 2025, 05:50 • Новости дня
    Постпред США при НАТО заявил о «финальных деликатных переговорах» по Украине

    Постпред США при НАТО Уитакер заявил о «финальных переговорах» по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    По словам Уитакера, стороны «близко, ближе, чем когда-либо» подошли к возможному соглашению, однако «деликатные вопросы и нюансы требуют ото всех закатать рукава», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    «Но если есть шанс на мир, то мы будем к нему стремиться. Я думаю, шанс есть», – заявил Уитакер.

    Дипломат подчеркнул, что переговоры, которые пройдут в Майами в ближайшие выходные, продемонстрируют, возможна ли сделка. Ожидается, что на этих переговорах обсудят план, уже одобренный Евросоюзом, Киевом и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном. Власти США и представители Украины планируют провести переговоры в Майами в ближайшие два дня. Спецпосланник США Стивен Уиткофф проведет встречу в Майами с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, а также советниками по безопасности Германии, Франции и Британии.

    В ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин обсудил с журналистом NBC причины начала конфликта на Украине и уточнил позицию Москвы по урегулированию ситуации. Путин заявил, что президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия для завершения конфликта на Украине.

    Президент России также подчеркнул готовность завершить конфликт мирным путем с устранением причин кризиса и отметил, что на данный момент отсутствует диалог по территориальному вопросу.

    20 декабря 2025, 17:17 • Новости дня
    NI: Россия превзошла НАТО по темпам производства вооружения и авиации
    NI: Россия превзошла НАТО по темпам производства вооружения и авиации
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия показала способность адаптироваться и быстро восполнять запасы современной техники, что вызвало опасения на Западе, заявил член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest.

    Российские вооруженные силы демонстрируют высокую активность в зоне специальной военной операции, что опровергает заявления о неспособности оборонного сектора России производить сложную технику в больших объемах, передает РИА «Новости».

    Автор статьи для The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что в течение многих месяцев проатлантические комментаторы подчеркивали якобы устаревшие запасы вооружений России и их быстрое истощение. Он отметил, что этот нарратив начинает рушиться, так как Россия продолжает активную работу над производством современного оружия.

    По мнению Вайхерта, даже генсек НАТО Марк Рютте признал, что Россия способна за три месяца выпустить столько вооружения, сколько НАТО потребуется целый год. Журналист уделил особое внимание недавней поставке истребителей Су-34, которые он назвал сегодня самыми важными российскими военными самолетами.

    «Усвоенные уроки были быстро применены ВС России. Именно поэтому русские неизменно воюют лучше и побеждают украинцев», – заявил Вайхерт.

    Ранее объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

    Российские истребители-бомбардировщики Су-34 получили доработки, основанные на опыте спецоперации на Украине.

    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    СМИ Италии: Путин представил целостное видение конфликта на Украине

    L’AntiDiplomatico: Путин на прямой линии дал целостное видение конфликта на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время объединенной пресс-конференции президент России обозначил возможность дипломатического выхода при обеспечении условий безопасности, отмечает итальянское издание L’AntiDiplomatico.

    На «Итогах года» президент Владимир Путин представил целостное и политически насыщенное видение украинского конфликта, передает RT со ссылкой на публикацию L’AntiDiplomatico.

    «Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня, при соблюдении определенных условий безопасности», пишет издание.

    В публикации отмечается, что заявления российского лидера были направлены на то, чтобы опровергнуть западную и европейскую пропаганду. Она часто изображает Москву стороной, якобы неспособной к компромиссу в урегулировании конфликта.

    L’AntiDiplomatico акцентировал внимание на политической насыщенности ответа Путина, выделив его стремление продемонстрировать готовность России обсуждать пути завершения конфликта при условии уважения к российским интересам. Также отмечается стремление России обозначить самостоятельную позицию в отношениях с Западом, несмотря на постоянное давление.

    Ранее Welt сообщила, что слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США и усилили давление на европейские правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.

    Путин также напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    The Economist: Неспособность ЕС изъять активы России США сочтут бессилием блока

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность Евросоюза достичь соглашения по замороженным российским активам может стать для США доказательством слабости европейского объединени, сообщает британский журнал The Economist.

    Журнал The Economist отмечает, что невозможность выработать общую позицию среди стран Евросоюза по вопросу изъятия российских активов будет, по мнению Вашингтона, очередным проявлением бессилия объединения, передает ТАСС.

    В статье подчеркивается, что краткосрочно эффект для Киева будет близок к применению замороженных средств, но провал в вопросе «репарационного кредита» после длительных переговоров только усугубит репутацию Брюсселя.

    Издание обращает внимание на изменения в схеме поддержки Киева – теперь Евросоюз планирует использовать заем, который, как предполагается, ляжет бременем на налогоплательщиков, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии. Фактически ответственность за выплаты возьмет на себя «коалиция финансово желающих», отметили аналитики журнала.

    The Economist указывает, что внутри объединения могут усилиться взаимные обвинения, а также обсуждение мотивации лидеров Франции, Италии, Германии, которые не пришли к единому мнению, и роли США в этом процессе.

    По мнению журнала, на прошлой неделе ощущение несостоятельности Евросоюза подкрепилось еще и неспособностью заключить торговое соглашение с Меркосур, переговоры о котором продолжались 25 лет.

    Евросоюз решил выделить Киеву 90 млрд евро за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    В Германии заявили, что саммит Евросоюза стал серьезным испытанием для позиции канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытка ЕС грабежа обернулась унижением для евробюрократии.

    20 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Итальянский политик назвал Путина мужественным защитником суверенитета России

    Политик Тоскано назвал Путина мужественным защитником суверенитета России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано охарактеризовал президента Владимира Путина как мужественного и честного лидера, отстаивающего суверенитет своей страны.

    Президент и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано в интервью ТАСС высоко оценил лидерские качества Владимира Путина.

    По словам Тоскано, российский президент обладает ясным видением, опирается на глубокое знание истории и реализует свои идеи на практике, демонстрируя ответственность и мужество.

    «Путин – прекрасно подготовленный политик, он знает историю, у него совершенно ясное видение, и он реализует его, он – человек, который ощущает ответственность за страну, которой управляет. Ему понадобилось время, чтобы понять истинную природу Запада, и сейчас он прекрасно отдает себе отчет, с кем имеет дело. Европейцы надеялись получить выгоду после падения Берлинской стены. Путин восстанавливает идею суверенитета для своей страны, честно и мужественно», – заявил Тоскано, комментируя итоги пресс-конференции Путина.

    Тоскано критически высказался о состоянии Европейского союза, отметив, что ЕС находится в стадии «предсмертной агонии» и является искусственной структурой, выгодной лишь банковской и финансовой элите. По его мнению, Евросоюз использует германское лидерство для продвижения своих целей, а нынешние европейские элиты действуют в собственных интересах, а не ради объединения народов.

    Он также отметил, что Россия все больше осознает, кто является ключевыми соперниками в Европе, выделяя Берлин и Лондон. По словам политика, европейские управленцы просто используют Соединенные Штаты. По мнению Тоскано, на европейском континенте вновь появляется угроза нацифашизма, а дальнейшее развитие возможно только через серьезные перемены в структуре ЕС. Денацификация Киева без денацификации Берлина не имеет смысла, – заключил политик.

    Ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico отметило, что Путин представил целостное видение конфликта на Украине.

    А вот немецкий телеканал Welt сообщил, что слова Путина о Европе усилили давление на европейские правительства и осложнили отношения между Евросоюзом и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.

    Путин также заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 13:36 • Новости дня
    Стало известно о нехватке поваров в армии Норвегии

    Forsvarets forum сообщил о нехватке поваров в армии Норвегии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недостаток поваров стал серьезной проблемой для норвежских вооруженных сил на фоне политики по усилению обороны и увеличения численности солдат, пишут местные СМИ.

    Армейский журнал Норвегии Forsvarets forum сообщил, что вооруженные силы страны испытывают значительную нехватку поваров, передает РИА «Новости». В публикации подчеркивается, что Осло увеличивает оперативный потенциал и расширяет состав армии, что приводит к необходимости в большем количестве приготовленной пищи для военнослужащих.

    «Большему количеству солдат нужно больше еды. Для этого нужно больше людей, которые умеют готовить», – отмечается в сообщении Forsvarets forum.

    В итоге из-за роста потребности в персонале власти Норвегии решили выделить дополнительные средства на ускорение найма специалистов для пищевых подразделений армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина и Норвегия договорились о совместном производстве беспилотников для ВСУ. Также сообщалось, что в армии Норвегии сравнялась доля мужчин и женщин.

    Кроме того, СМИ писали, что норвежские солдаты проводят тренировочные похороны из-за опасений обострения конфликта на Украине.

    20 декабря 2025, 21:19 • Новости дня
    Орбан заявил о бесполезности кредитов ЕС для победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Украине не помогут кредиты Евросоюза размером 90 млрд евро, их хватит только на продолжение отступления, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выделенный Евросоюзом кредит в размере 90 млрд евро не способен изменить реальное положение Киева, передает РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что Украина находится в состоянии стратегического поражения, и, по его словам, этот процесс будет лишь усугубляться с течением времени.

    «Чем дольше продолжается конфликт, тем слабее их переговорная позиция», – считает Орбан.

    Он отметил, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Киева, а выделенные финансовые ресурсы позволят лишь поддерживать дальнейшее отступление украинских войск, не меняя баланса сил в пользу ВСУ. Венгерский лидер считает, что без прямого военного вмешательства Евросоюза Украина не сможет победить в противостоянии с Россией.

    Орбан заявил, что решение предоставить Украине беспроцентный кредит на 90 млрд евро приближает Европу к войне.

    Евросоюз согласовал выделение этих средств на 2026-2027 годы за счет выпуска облигаций. Чехия, Венгрия и Словакия отказались брать на себя финансовые обязательства по данному кредиту.

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.


    21 декабря 2025, 02:16 • Новости дня
    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»

    Габбард: Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО

    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»
    @ кадр из видео Fox News

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет «захватить всю Украину».

    По версии Reuters, которое ссылается на шесть источников, якобы знакомых с разведданными, американская разведка считает, что Россия хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией, передает РБК.

    Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой», специально публикуемой «от лица разжигателей войны». По ее словам, такие публикации подрывают усилия США по урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    По мнению Габбард, Reuters публикует «ложный нарратив», рассчитанный на создание страха и истерии среди граждан, чтобы склонить их к поддержке эскалации конфликта, на которую, как заявила Габбард, рассчитывают НАТО и Евросоюз.

    Габбард указала, что на самом деле разведывательное сообщества США информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

