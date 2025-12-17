Названы наиболее осложнившие въезд для россиян страны Европы

ОП: Наибольшие ограничения на въезд для россиян установили страны Прибалтики

Tекст: Вера Басилая

Председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма Андрей Максимов заявил, что наибольшие трудности для поездок россиян связаны со странами Прибалтики, Скандинавии, Бенилюкса, а также Польшей и Чехией. По его словам, Эстония, Латвия и Литва, Дания, Норвегия и Финляндия, Нидерланды и Бельгия, Польша и Чехия отказались выдавать визы и закрыли въезд для граждан России, передает ТАСС.

Максимов отметил, что формально въезд россиянам в эти государства запрещен даже при наличии действующей шенгенской визы.

«Де-факто въезд в эти страны через другие страны Шенгена для россиян остается возможным», – отметил Максимов.

Он напомнил, что внутри Шенгенской зоны отсутствует пограничный контроль между государствами, что не позволяет проверять соблюдение ограничений при перемещении, например, в Польшу или Эстонию.

Сейчас Шенгенская зона объединяет 29 европейских государств с отмененным внутренним пограничным контролем. Для поездок необходима шенгенская виза, по которой можно официально перемещаться по всем странам зоны.

Ранее газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

Латвия заняла третье место, Литва, Финляндия, Эстония – пятое место, Дания – седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.