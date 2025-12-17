В США застрелили главу центра термоядерного синтеза Массачусетского института

Директор центра термоядерного синтеза MIT Лурейро был застрелен в США

Tекст: Мария Иванова

Директор Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро был застрелен в своем доме в Бруклине, передает ТАСС со ссылкой на USA Today.

Как уточнили правоохранительные органы штата, ученый был обнаружен с огнестрельными ранениями в понедельник. Его доставили в больницу, но спасти Лурейро не удалось – он скончался на следующий день.

Полиция возбудила уголовное дело и ведет розыск преступника. Следователи подчеркивают, что мотивы нападения пока не установлены, и расследование продолжается.

Ранее в тот же уикенд на территории Брауновского университета неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли как минимум два человека и девять получили ранения. Представитель ФБР сообщил, что следствие не находит связи между этими происшествиями, несмотря на то что дом Лурейро находится всего в 80 км от кампуса университета.

Студент из Узбекистана Мухаммад-Азиз Умурзоков погиб при стрельбе в Брауновском университете города Провиденс, расположенного в штате Род-Айленд.

Нуно Лурейро родился в Португалии и переехал в США в 2005 году. Он начал работать в Массачусетском технологическом институте с 2016 года, сначала занимая пост заместителя главы, а затем стал директором Центра физики плазмы и термоядерного синтеза.