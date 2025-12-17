Названы запрещенные к проносу на прямую линию с Путиным предметы

На прямую линию с Путиным ограничили пронос флагов, вейпов и воздушных змеев

Tекст: Дарья Григоренко

Организаторы традиционно просят журналистов использовать листы не крупнее формата А4, чтобы не мешать работе операторов, это требование сохраняется и в этом году, передает ТАСС.

Кроме того, на площадку нельзя проносить продукты, напитки, контейнеры, громоздкие предметы, лазерные указки, фонарики, воздушные змеи и шары. Под запретом также оказались гироскутеры, электросамокаты, велосипеды и любые животные. Разрешается иметь при себе лекарства в заводских упаковках (с некоторыми ограничениями по рецептуре), антисептические и гигиенические салфетки, религиозные книги для личного пользования.

Среди традиционно запрещенных для массовых мероприятий предметов значатся оружие, взрывчатка, пиротехника, средства маскировки и бронежилеты, а также алкоголь и наркотики. Также нельзя проносить материалы оскорбительного или дискриминационного содержания, включая одежду и печатную продукцию, противоречащие нормам общественного порядка.

Для желающих организаторы подготовят устройства для синхронного перевода на английский язык. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, задавать вопросы главе государства смогут журналисты из разных стран, вне зависимости от их статуса. Прямая трансляция мероприятия будет на нескольких федеральных телеканалах и радиостанциях, а эфир на ОТР дополнительно обеспечат сурдопереводом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что представители СМИ из недружественных стран получат возможность задать вопросы Путину в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Напомним, программа выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира.

Песков сообщил, что Путин активно работает с вопросами от россиян накануне проведения прямой линии. Срочные обращения граждан решаются до начала эфирного мероприятия. Число обращений на прямую линию Путину превысило один миллион.