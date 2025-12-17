Поставки пива из ЕС в Россию сократились до десятилетнего минимума

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно подсчетам по данным Евростата, объем экспорта в октябре составил 3,5 млн евро – это минимальный показатель с января 2016 года. За месяц экспорт снизился на 19%, а годовой спад оказался наиболее значительным, передает РИА «Новости».

За первые десять месяцев этого года Россия импортировала у европейских производителей пива на 61,9 млн евро. Это в 3,4 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Доля Евросоюза в общем объеме пивного импорта России продолжает сокращаться.

Крупнейшим поставщиком пива в Россию в октябре вновь стала Чехия – на 1,4 млн евро. Следом идут Латвия с суммой 621,7 тыс. евро, Польша – 407,3 тыс. евро и Литва – 335,4 тыс. евро. Особенно отмечено, что Чехия увеличила поставки за месяц в 2,1 раза после заметного спада в сентябре.

Сильнее всего среди крупных поставщиков просел экспорт немецкого пива – он упал почти в четыре раза и составил 180 тыс. евро. Кроме того, поставки из Нидерландов полностью прекратились.

Ранее сообщалось, что в сентябре импорт пива из Евросоюза в Россию снизился до рекордных минимумов за десять лет.

За январь–сентябрь 2025 года совокупные продажи пива в рознице в России снизились на 16,9%. В августе Чехия отправила в Россию партию пива на 2,2 млн евро, что стало годовым максимумом несмотря на введенные пошлины.