Россия поддержала стремление Африки к справедливому представительству в СБ ООН

Tекст: Дарья Григоренко

«Выступаем на стороне Африки в вопросах укрепления ее коллективного суверенного голоса на международной арене с опорой на принципы Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи», – отметил он, передает ТАСС.

Вершинин также добавил, что Москва солидарна с желанием африканских государств достичь справедливого уровня представленности в Совете Безопасности ООН в соответствии с позицией, закрепленной в «Консенсусе Эзулвини» и Сиртской декларации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Африканский континент становится одним из ключевых участников глобальных политических процессов, постепенно укрепляя своё влияние в формирующейся многополярной системе мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дочь Патриса Лумумбы Джулиана Лумумба отметила, что Россия и страны Африки разделяют общие ценности, такие как справедливость и независимость.

Москва развивает партнерские отношения с африканскими государствами, акцентируя внимание на поддержке их политической и экономической независимости.