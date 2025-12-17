Минобороны сообщило о загрузке МБР «Ярс» в пусковые шахты

Tекст: Антон Антонов

«В разных регионах страны в преддверии Дня РВСН проведена загрузка межконтинентальных баллистических ракет РК «Ярс» в шахтные пусковые установки», – сообщило ведомство.

Специалисты разместили ракеты в шахтах с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата, процесс занял несколько часов, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что перевооружение РВСН включает не только оснащение новыми ракетными комплексами, но и создание современной инфраструктуры для повышения качества подготовки дежурных сил и организации отдыха личного состава.

По информации Минобороны, реализация мероприятий по перевооружению позволит увеличить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и расширить потенциал группировки для выполнения современных задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России 17 декабря отмечают День Ракетных войск стратегического назначения.