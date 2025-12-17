Трамп объявил «режим» в Венесуэле «террористическим» и заявил о блокаде танкеров

Tекст: Антон Антонов

«Я отдаю приказ о полной и всеобъемлющей блокаде всех санкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Он отметил, что последствия для Венесуэлы будут «беспрецедентными» до тех пор, пока Венесуэла «не вернет Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые ранее украла».

Трамп также заявил, что в связи с «кражей активов», а также «по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был объявлен иностранной террористической организацией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, назвав причины весомыми. США ранее объявили о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли у берегов Венесуэлы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

