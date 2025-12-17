  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    Россия отрезает Украину от Дуная
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Кремль опубликовал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни «Машенька»
    Военный эксперт Онуфриенко: Россия начала применять новую тактику на Украине
    Дмитриев заявил о подготовке России к сотрудничеству с США в Арктике
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Лавров процитировал закон Ньютона в ответ на угрозы санкций
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе
    Эстонский суд заставил Каллас публично извиниться за ложь
    17 декабря 2025, 02:57 • Новости дня

    Назван самый короткий день в 2025 году

    Московский планетарий назвал 21 декабря самым коротким днем в 2025 году

    Tекст: Антон Антонов

    Самый короткий день в году ожидается 21 декабря, на широте Москвы он составит 6 часов 59 минут, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

    «Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли максимальна, а продолжительность дня – минимальна», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Указывается, что в начале декабря продолжительность дня составляла 7 часов 27 минут, 21 декабря она снизится до 6 часов 59 минут, а к концу месяца увеличится до 7 часов 05 минут.

    Наступление зимнего солнцестояния, когда Солнце будет находиться на самой низкой высоте над горизонтом, произойдет 21 декабря в 18.03 мск. С этого момента длина светового дня начнет постепенно увеличиваться. К Новому году продолжительность дня в Москве станет длиннее приблизительно на семь с половиной минут.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказала о приметах погоды в декабре 2025.

    18 декабря 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с пятилетним Тимуром Рясным из Ханты-Мансийска, который принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

    Президент исполнил мечту мальчика – примерить на себя роль инспектора ДПС, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Для этого Тимур вместе с мамой приехал в Москву. В рамках акции ему удалось не только побывать в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, но и посетить Музей Госавтоинспекции. Помимо этого, мальчик прокатился по улицам столицы на патрульном автомобиле, наблюдая за работой настоящих сотрудников ДПС.

    «Служба» Тимура началась с экскурсии по Москве, которую для него провел майор Павел Медников. Сопровождая Тимура с мамой, офицер рассказал ему о работе полиции и расспросил о детских увлечениях.

    Тимур признался, что любит ДПС и восхищается смелостью и добротой сотрудников. «Я знаю, кто вам сказал это сделать. Это Путин. Нет. Владимир Владимирович», – отметил мальчик во время поездки, передают «Известия».

    Ранее Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    19 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    После массового отравления в пансионате Подмосковья погибло три человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В частном пансионате в Видном Московской области зафиксирована вспышка отравления, в результате которой скончались три человека, а еще 15 доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

    В доме престарелых городского округа Видное Московской области произошёл инцидент с массовым отравлением, сообщают в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, передает ТАСС. По данным силовиков, в экстренные службы поступили сообщения о жалобах на самочувствие среди проживающих в частном пансионате.

    В результате происшествия госпитализированы 15 человек с признаками отравления, ещё трое скончались. В пресс-службе отметили: «Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований».

    В правоохранительных органах уточнили, что общее количество пострадавших составляет не менее 20 человек. На месте проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Климовске 11-летний ребенок был госпитализирован с признаками отравления из-за запаха от ремонта пола в соседней квартире.

    До этого жильцы дома на юго-востоке Москвы отравились неизвестным газом, одному из пострадавших понадобилась госпитализация.

    А 23 ноября несколько несовершеннолетних участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве оказались в больнице с симптомами пищевого отравления.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    18 декабря 2025, 16:08 • Новости дня
    В Госдуме разрешили подтверждать возраст через Max при покупке алкоголя
    В Госдуме разрешили подтверждать возраст через Max при покупке алкоголя
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Покупатели товаров с возрастными ограничениями теперь смогут подтверждать свой возраст с помощью мессенджера Max – такие поправки депутаты Госдумы поддержали сразу во втором и третьем чтениях.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий подтверждать возраст через мессенджер Max при покупке товаров с ограничением по возрасту. Закон закрепляет новую процедуру, в числе товаров – алкоголь, табак, энергетики, газосодержащие бытовые средства, а также лотереи и билеты на зрелищные мероприятия, передает ТАСС.

    Нововведения были оформлены как поправки ко второму чтению другого законопроекта – о внесудебной блокировке сайтов с информацией о продаже табачной и никотиносодержащей продукции. В первый раз этот документ был рассмотрен Госдумой еще в марте 2025 года.

    Согласно изменениям, процедура идентификации пользователя через мессенджер Max объединяется с традиционными способами подтверждения возраста при покупке соответствующих товаров и услуг. Поправки вносятся одновременно в несколько положений федеральных законов, расширяя права продавцов и организаторов лотерей и мероприятий.

    17 декабря в Мax зарегистрировались 75 млн пользователей.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении обязательного взаимодействия управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по ТКО с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    18 декабря 2025, 19:03 • Новости дня
    Депутат Милонов сравнил российских участников «Тайного Санты» с обезьянами

    Депутат Милонов раскритиковал и осудил последователей традиции «Тайного Санты»

    Депутат Милонов сравнил российских участников «Тайного Санты» с обезьянами
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике традицию «Тайного Санты», считая ее подражанием Западу, и предложил писать письма Деду Морозу.

    Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал популярную новогоднюю традицию «Тайный Санта», сравнив ее участников с обезьянами и призвав полностью отказаться от нее, передает «Говорит Москва». Парламентарий считает, что эта практика копирует западные нарративы и становится особенно распространенной среди тех, кто недавно переехал в крупные города.

    Милонов подчеркнул, что лично он и его дети не участвуют в подобных акциях, отдавая предпочтение традиции писать письма Деду Морозу. По словам депутата, поддержка западных новогодних традиций вроде «Тайного Санты» – это прямое заимствование чуждой культуры, продвигаемой в основном с помощью запрещенных соцсетей.

    Депутат напомнил, что Дед Мороз – персонаж из произведений известных русских авторов, в отличие от Санты, который, по мнению Милонова, навязывается через западные фильмы и сериалы с «гендерно-нейтральными персонажами» на Netflix. По его словам, для сохранения культурной идентичности россияне должны поддерживать отечественные традиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из Югры.

    Глава государства также подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на предстоящую прямую линию.

    18 декабря 2025, 16:19 • Новости дня
    Пьяный москвич устроил дебош в школе

    В Москве задержали мужчину за пьяный дебош в школе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На востоке столицы мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в учебное учреждение, где работает его мать, и устроил дебош, он задержан, сообщили в управлении МВД РФ по Москве.

    В Москве задержали мужчину, устроившего дебош в одном из образовательных учреждений на востоке города. В управлении МВД РФ по столице сообщили, что 38-летний москвич находился, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения и прошел в здание школы, несмотря на требования сотрудников покинуть территорию. Отмечается, что в учреждении работает его мать.

    Мужчина игнорировал просьбы персонала, вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику и не реагировал на замечания.

    На вопрос росгвардейцев о причине визита нарушитель ответил: «Чтобы мама сказала, что идти домой». После задержания мужчину доставили в отдел полиции для проведения разбирательства и принятия дальнейших мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы. А до этого в Подмосковье пьяный мужчина напал с ножом на посетителей и персонал магазина, ранения получили три человека.


    18 декабря 2025, 21:23 • Новости дня
    Назван главный ингредиент салата оливье в России

    Предпочтение салату оливье с колбасой отдали 72% россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По результатам опроса, 72% россиян готовят традиционный салат оливье с вареной колбасой, альтернативу выбирает меньшинство, следует из исследования сети гипермаркетов «О'Кей».

    Большинство россиян отдают предпочтение классическому варианту салата оливье с колбасой, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сети гипермаркетов «О'Кей». По данным опроса, 72% респондентов выбирают традиционный рецепт этого блюда, в то время как альтернативные версии с курицей, креветками или говядиной набирают всего 18%.

    Респонденты также считают неотъемлемыми продуктами новогодней корзины зеленый горошек, корнишоны, вареную колбасу, майонез, селедку и крабовые палочки. Традиционно на горячее россияне чаще всего выбирают блюда из птицы – курицу и утку.

    Исследование показало, что 34% опрошенных не хотят тратить много времени на приготовление пищи перед Новым годом. Спрос на готовые ингредиенты, такие как вакуумированная свекла, картофель и морковь, вырос на 30%. Кроме того, продажи филе сельди увеличились на 15% в сравнении с декабрем 2024 года, а каждый третий россиянин покупает для селедки под шубой уже нарезанное филе.

    Популярность готовых закусок и блюд из птицы также растет: продажи в этих категориях выросли на 15% к середине декабря. Салаты составляют около 40% продаж готовой еды. В декабре 2025 года аналитики также зафиксировали значительный рост спроса на традиционные праздничные блюда: оливье (+34%), винегрет (+23%), мимозу (+21%) и селедку под шубой (+17%).

    В исследовании приняли участие 1 тыс. респондентов из разных регионов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центр стратегических разработок заявил о снижении стоимости салата оливье в 15 регионах России.

    Приготовление салата оливье на Новый год стоит 363 рубля при покупке ингредиентов в крупных торговых сетях, подсчитали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли.

    Росстандарт ранее отказался разрабатывать ГОСТы на окрошку и салат оливье.

    18 декабря 2025, 05:00 • Новости дня
    Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году
    Синоптик Тишковец обнадежил возвращением зимы в центр России к Новому году
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жителям центра России стоит ожидать возвращения морозной погоды и снега к последней неделе декабря, когда метеоусловия нормализуются, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Заключительная неделя декабря пройдет под знаком умеренных морозов и привычных для этого времени года погодных условий, рассказал Тишковец в эфире радио Sputnik.

    «Предварительно полагаю, что последняя заключительная неделя уходящего года будет проходить под знаком декабрьских умеренных морозов и подсыплет снега прям в конце декабря», – поделился синоптик.

    В ближайшие дни в регионе настоящей зимы с морозами и заметным снегопадом не предвидится, отметил он.

    До конца недели по ночам температура будет держаться от -2 до +1 градуса, возможна слабая гололедица. Днем ожидается оттепель с температурами от 0 до +3 градусов.

    Тишковец указал на преобладание облачной погоды из-за атлантических воздушных масс, подогретых Гольфстримом, в результате чего температура воздуха превышает климатическую норму на пять градусов. Максимум, на что можно рассчитывать в ближайшие дни, – это незначительная локальная изморось.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, метеоролог Татьяна Позднякова тоже пообещала  возвращение снега в Москве на Новый год. В МГУ назвали причину отсутствия снега в Москве. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об отсутствии снега в Москве до середины декабря.

    18 декабря 2025, 04:00 • Новости дня
    Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек
    Ветеринар Руденко предупредил о риске аромасвечей для кошек
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ароматические свечи могут привести к тяжелым отравлениям у домашних животных, особенно если в них содержатся эфирные масла цитрусовых или корицы, рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

    «Кошки особенно уязвимы из-за отсутствия ферментов, способных эффективно метаболизировать терпены и фенолы, содержащиеся в эфирных маслах. Даже пассивное вдыхание паров цитрусовых, чайного дерева, гвоздики, корицы или мяты может вызвать респираторные проблемы, поражение печени или неврологические симптомы», предупредил он «Газету.Ru».

    Ветеринар отметил, что у собак подобные риски ниже, но концентрированные масла (например, сосны или эвкалипта) могут провоцировать рвоту, слабость и ожоги слизистых при прямом контакте.

    Профессор Руденко подчеркнул, что синтетические ароматизаторы из дешевых свечей выпускают летучие органические соединения, раздражающие дыхательные пути питомцев. Ветеринары советуют выбирать свечи из соевого воска без вредных добавок и хорошо проветривать комнату после их использования.

    Если у животных отмечаются слюнотечение, кашель или вялость после контакта с ароматическими продуктами, ветеринарный врач настаивает на немедленном обращении к специалисту. Он рекомендует держать свечи вне досягаемости домашних животных и выбирать натуральные ароматы с мягкими нотами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринар в Международный день кошек напомнил, как сделать питомца счастливым. Работающий дальнобойщиком мужчина развелся с женой из-за любви к коту, которого потерял и внезапно нашел, он брал животное с собой в рейсы. Про кота-мышелова Ларри с Даунинг-стрит снимут документальный фильм.

    18 декабря 2025, 14:03 • Новости дня
    Песков: Путин позвонит мальчику, чей шарик снял с «Елки желаний»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в четверг поговорит по телефону с одним из детей, чье новогоднее желание он лично исполнил в рамках благотворительной акции «Елка желаний», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин в четверг свяжется по телефону с одним из детей, чьи желания он исполнил в рамках акции «Елка желаний», передает ТАСС.

    «Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется», – отметил Песков.

    Ранее 3 декабря на международном форуме «Мы вместе» глава государства принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», выбрав три открытки-шарика.

    Также президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию.

    Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

    19 декабря 2025, 19:10 • Новости дня
    Футбольного судью Егорова задержали по делу «Торпедо»

    Журналист Карпов: Футбольного судью Егорова задержали по делу «Торпедо»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Футбольного судью Егора Егорова задержали по делу, связанному с московским клубом «Торпедо», сообщил журналист Иван Карпов.

    Егоров был задержан правоохранителями при попытке покинуть территорию России, написал передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Карпова.

    В июне владельца ФК «Торпедо» Леонида Соболева задержали за попытку подкупа арбитров.

    Гендиректор ФК «Торпедо» Валерий Скородумов был заключен под стражу по обвинению в подкупке арбитра.

    Также суд Москвы отправил под домашний арест бухгалтера ФК «Торпедо».

    19 декабря 2025, 03:50 • Новости дня
    Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год
    Диетолог Ермошина рассказала о способе избежать переедания на Новый год
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Праздничная атмосфера, запахи и сервировка новогоднего стола усиливают аппетит, что может привести к перееданию даже здоровых людей, рассказала Ольга Ермошина, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический нутрициолог и эксперт телеканала «Доктор».

    «Мы часто переедаем из-за гиперстимуляции рецепторов удовольствия. Также мы можем переедать за счет социальных факторов. Мы видим этот разнообразный стол, обилие еды, все едят, выпивают, вокруг куча приятных запахов. И за счет того, что еда в доступе, возникает желание съесть больше», – поделилась она с «Газетой.Ru».

    Доктор Ермошина пояснила, что за чувство голода и насыщения в организме отвечают гормоны грелин и лептин, но в разгар застолья их работу сбивают с толку древние механизмы.

    Основная ошибка, по словам диетолога, – сознательное голодание в течение дня перед праздником: эта тактика резко увеличивает риск переедания вечером из-за накопленного чувства голода.

    Ермошина рекомендовала употреблять за 15-30 минут до застолья одну-две столовые ложки псиллиума, растворенной в воде. Такой подход, по ее словам, формирует в желудке объемный гель и снижает количество съедаемой пищи на 25-30%.

    Врач советует придерживаться так называемой гарвардской тарелки: половину должны занимать некрахмалистые овощи и зелень, четверть – белковые продукты, четверть – сложные углеводы, которые можно заменить дополнительной порцией овощей. Начинать рекомендуется с овощей и салатов, а также делать паузы между блюдами и включать движение между приемами пищи.

    Она подчеркнула, что алкоголь стимулирует аппетит и снижает самоконтроль, поэтому стоит отдавать предпочтение сухим винам, не пить на голодный желудок и обязательно есть во время застолья.

    В завершение доктор Ермошина отметила, что даже десерты могут присутствовать на столе, главное – соблюдать умеренность и делить порции либо выбирать фрукты и ягоды.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гепатолог Вялов назвал привычки, разрушающие печень без симптомов. Диетолог Белоусова рассказала, возможно ли похудеть за месяц без вреда. Гастроэнтеролог Белоусов пояснил, в каких случаях полезны гречка и рис.

    18 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    Стало известно о сокращении числа корпоративов на 25% в 2025 году

    Число корпоративов снизилось на 25% из-за инфляции

    Tекст: Вера Басилая

    Количество корпоративных мероприятий, запланированных в 2025 году, уменьшилось на четверть, сообщила основательница ивент-агентства Екатерина Лисейчева.

    Основательница одного из ивент-агентств Екатерина Лисейчева заявила, что число корпоративных мероприятий в 2025 году снизилось на 25% по сравнению с предыдущим годом, передает канал «Россия 24».

    По ее словам, основная причина такого падения – инфляция, которая ограничила возможности для проведения мероприятий на прежнем уровне при тех же бюджетах.

    Между тем, стоимость новогоднего выступления группы «Ленинград» достигла 26,5 млн рублей, что сделало Сергея Шнурова самым дорогим артистом сезона.

    Певец Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений из-за популярности у зумеров.

    Актеры и шоумены Дмитрий Нагиев, Марина Кравец и Михаил Галустян попали в семерку самых дорогих ведущих корпоративов, где гонорары достигают 7 млн рублей за вечер.

    18 декабря 2025, 08:41 • Новости дня
    Глава Роскосмоса пообещал показать детям из «Елки желаний» космические места

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов пообещал исполнить желания троих детей в рамках акции «Елка желаний» и показать им космические места Москвы.

    Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов пообещал исполнить новогодние пожелания троих детей в рамках акции «Елка желаний», передает РИА «Новости».

    В их числе – десятилетний Гамлет из Самары, мечтающий побывать в Москве, 12-летний Гордей из Архангельска, который хотел побывать в московском «СоюзМультПарке», и шестилетний Роман из Алчевска в ЛНР, который попросил конструктор для игр.

    «Мы точно это сделаем. Роман, Гамлет, Гордей, выберем одни из выходных до конца года, я приглашаю вас», – заверил Баканов. Он подчеркнул, что рад большому количеству заявок, связанных с космосом, поступивших в этом году.

    Баканов отдельно упомянул историю девочки Варвары, попросившей у президента России познакомить ее с космонавтами. Это желание также будет исполнено, заверили в корпорации «Роскосмос».

    Детям из различных регионов страны обещают личную встречу с директором Роскосмоса и насыщенную экскурсионную программу. В нее войдет посещение «СоюзМультПарка», прогулка по ВДНХ, экскурсия в «Музей космонавтики» и павильон «Космос», а также вручение новогодних подарков.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» на форуме «Мы вместе». Путин выбрал три шарика-открытки с детскими мечтами.

    19 декабря 2025, 03:05 • Новости дня
    Песков раскрыл нюансы новогоднего поздравления Путина
    Песков раскрыл нюансы новогоднего поздравления Путина
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Обращение президента России Владимира Путина запишут в Кремле, как обычно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уточнив, что пока это не сделано.

    «Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице. Так же будет и в этом году, в сам Новый год», – ответил он ТАСС.

    Песков уточнил, что в этом году поздравление россиян будет традиционным, без сюрпризов. Как и новогоднее торжество президента. По словам Пескова, Путин встретит 2026 год «с родными и близкими».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подарил кимоно и устроил полет на сверхлегком самолете двум мальчикам, обратившимся к нему на прямую линию. Путин также исполнил мечту школьника об управлении самолетом.

    Пока на повестке президента России «Итоги года с Владимиром Путиным», которые объединят большую пресс-конференцию и прямую линию. Эфир состоится 19 декабря в 12.00 мск. Как Песков сообщал ранее, Путин посвятил подготовке к «Итогам года» несколько дней.

    20 декабря 2025, 15:42 • Новости дня
    В столице Тывы запретили торговлю спиртным на все новогодние праздники

    В Кызыле запретили розничную продажу алкоголя с 31 декабря до 11 января

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице Тывы ограничили продажу спиртного на все новогодние праздники, ресторанам и кафе это разрешили, но рекомендовали также отказаться от алкоголя.

    Власти столицы Тывы Кызыла приняли решение о введении временного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает горадминистрация. Ограничение вступит в силу с 31 декабря и продлится до 11 января 2026 года. Запрет распространяется на все магазины города и касается в том числе и пива, однако не затрагивает точки общественного питания.

    Однако мэрия города рекомендовала руководителям ресторанов и кафе на этот период также приостановить продажу алкогольных и спиртосодержащих напитков, включая коктейли на их основе.

    В заявлении властей города подчеркивается, что мера введена в целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав, здоровья и имущества горожан во время проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернаторы Дальнего Востока объявили о планах ужесточить правила продажи алкоголя в своих регионах.

    До этого в Подмосковье заявили, что намерены ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах.

    А вот в Вологодской области, наоборот, приняли решение смягчить ограничения на продажу алкоголя на новогодние праздники и сохранить обычный порядок до 11 января.

    Напомним, с 1 марта в этом регионе разрешили продажу спиртного по будням только с 12 до 14 часов и по выходным с 8 до 23 часов, только рестораны могут продавать алкоголь без ограничений.

