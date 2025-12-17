Назван самый короткий день в 2025 году

В столице Тывы запретили торговлю спиртным на все новогодние праздники

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти столицы Тывы Кызыла приняли решение о введении временного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, сообщает горадминистрация. Ограничение вступит в силу с 31 декабря и продлится до 11 января 2026 года. Запрет распространяется на все магазины города и касается в том числе и пива, однако не затрагивает точки общественного питания.

Однако мэрия города рекомендовала руководителям ресторанов и кафе на этот период также приостановить продажу алкогольных и спиртосодержащих напитков, включая коктейли на их основе.

В заявлении властей города подчеркивается, что мера введена в целях обеспечения общественной безопасности, защиты прав, здоровья и имущества горожан во время проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернаторы Дальнего Востока объявили о планах ужесточить правила продажи алкоголя в своих регионах.

До этого в Подмосковье заявили, что намерены ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах.

А вот в Вологодской области, наоборот, приняли решение смягчить ограничения на продажу алкоголя на новогодние праздники и сохранить обычный порядок до 11 января.

Напомним, с 1 марта в этом регионе разрешили продажу спиртного по будням только с 12 до 14 часов и по выходным с 8 до 23 часов, только рестораны могут продавать алкоголь без ограничений.