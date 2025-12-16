Трамп собрался выступить с обращением к гражданам США

Tекст: Антон Антонов

«Дорогие американцы, я выступлю с обращением к стране завтра вечером в прямом эфире из Белого дома», – приводит слова Трампа ТАСС.

Он отметил, что выступление ожидается в 21.00 по восточному времени США (05.00 мск). По его словам, 2025 год стал «замечательным годом» для США, «и лучшее еще впереди». Трамп не стал уточнять основную тему предстоящего обращения и не сообщил подробностей своего выступления.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в эфире телеканала Fox News, что глава государства планирует подвести итоги уходящего года и рассказать обо «всех исторических достижениях года». По словам Ливитт, во время выступления Трамп также может «приоткрыть завесу политических решений в новом году».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ предупредили о риске приостановки работы правительства США в начале 2026 года из-за разногласий по финансированию здравоохранения.

По данным AFP, США на переговорах в Берлине требовали полного вывода украинских войск из Донбасса. По информации WSJ, США готовят наземные удары по Венесуэле.