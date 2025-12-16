Песков: Журналисты из недружественных стран смогут задать вопросы Путину

Tекст: Антон Антонов

Песков сообщил, что в программе «Итоги года с Владимиром Путиным» примут участие зарубежные журналисты, включая представителей из недружественных государств, передает РИА «Новости».

«Я бы не сказал, что здесь много работают, но все равно есть те, кто последовательно продолжают здесь свою деятельность. И они будут здесь, да. Будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех», – сказал Песков.

Песков в эфире «России 24» сообщил, что Путин обсуждает полученные от россиян в преддверии «Итогов года» вопросы с министрами и вице-премьерами, передает ТАСС.

Песков также рассказал, что по завершении прямой линии президент может встретиться с героями спецоперации, которые принимали участие в обработке обращений граждан. Во вторник он посетил кол-центр прямой линии с Путиным. Он поприветствовал ветеранов СВО, которые принимают участие в процессе сбора обращений. «Вы обязательно подъезжайте в конце программы. Туда, где будет программа сама. Я уверен, что президент захочет и спасибо вам сказать, и пообщаться», – сказал Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, программа выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Песков сообщил, что Путин активно работает с вопросами от россиян накануне проведения прямой линии. Срочные обращения граждан решаются до начала эфирного мероприятия. В декабре 2024 года Путин подвел итоги года в формате, совмещающем традиционную «Прямую линию» с ежегодной пресс-конференцией.

