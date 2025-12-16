В ЦАР сдались 20 боевиков российским инструкторам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Двадцать боевиков группировки UPC («Союз за мир в ЦАР») добровольно сдались российским инструкторам в префектуре Мбому в Центрально-Африканской Республике, сообщает Содружество офицеров за международную безопасность.

В Telegram-канале СОМБ отмечается: «11 декабря в деревне Помболо (префектура Мбому) прошла разоружение очередная группа боевиков UPC в количестве 20 человек».

Кроме того, по информации канала, продолжается одиночная сдача оружия и от мирных жителей. Такие случаи зафиксированы в населенных пунктах Батангафо, Мойен-Сидо, Нделе и Бирао.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов заявил, что западные страны используют Украину для координации действий боевиков, планирующих нападения на ЦАР.

Также боевики обратились к Украине за помощью в организации попытки военного переворота накануне выборов, назначенных на 28 декабря.

Кроме того, боевики стали применять беспилотники для разведки и сбрасывания боеприпасов на базы российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике.