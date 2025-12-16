Пентагон начал масштабную реформу командной структуры армии США

Военные спутники США и Китая начали опасные маневры на орбите

Как пишет The Washington Post, один из таких эпизодов произошел в 2022 году на высоте около 36 тысяч километров над Землей в районе геостационарной орбиты – одной из самых стратегически важных зон для военных спутников связи, разведки и раннего предупреждения о ракетных пусках. Американский спутник USA 270 приблизился к двум китайским аппаратам серии Shiyan, однако те начали активно маневрировать, меняя скорость и позиции, чтобы занять более выгодное положение относительно Солнца и самого преследователя.

Подобные маневры долгое время оставались вне публичного поля и были известны лишь узкому кругу специалистов. Однако сегодня они стали настолько регулярными, что в Пентагоне открыто говорят о новом типе противоборства в космосе. Спутники сближаются на десятки километров, меняют орбиты, ускоряются и замедляются, фактически «играя» друг с другом в позиционную борьбу, которая может длиться часами или даже сутками. Эксперты подчеркивают, что если раньше спутники после вывода на орбиту практически не меняли траекторию из-за ограниченного запаса топлива, то теперь США, Китай и Россия запускают аппараты, изначально рассчитанные на активные маневры. Такие спутники способны сопровождать цели, вести наблюдение, глушить сигналы, ослеплять сенсоры и потенциально выводить из строя вражеские системы.

Командующий Космическим командованием США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Китай демонстрирует поведение, которое может дать ему преимущество в случае конфликта. По его словам, Вашингтон намерен сохранить лидерство в космосе и развивать собственные маневренные и защитные возможности, действуя при этом «профессионально» и стараясь избегать опасных инцидентов и столкновений. В Пекине, в свою очередь, отвергают обвинения в милитаризации орбиты. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает за мирное использование космического пространства и не стремится к гонке вооружений или доминированию на орбите.

Но издание отмечает, что космическая программа Китая тесно связана с военными структурами. Страна активно наращивает пусковые мощности, устанавливает рекорды по количеству запусков и расширяет спутниковую группировку, значительная часть которой имеет военное назначение. Особое внимание Пекин уделяет именно геостационарной орбите, где сосредоточены наиболее чувствительные американские системы.

Отдельную обеспокоенность США вызывают китайские технологии сближения и захвата объектов. Так, спутник Shijian-21 в 2022 году с помощью манипулятора отбуксировал неработающий аппарат на «орбиту захоронения». Формально миссия была представлена как уборка космического мусора, однако в Пентагоне сочли ее демонстрацией потенциально опасных возможностей, которые теоретически могут быть применены и против действующих спутников, включая системы GPS.

Аналогичные опасения США вызывают и действия России. По данным американских аналитиков, российские аппараты сближаются с чужими спутниками, а некоторые из них способны выпускать меньшие объекты, которые могут использоваться как оружие. Министр обороны Германии Борис Писториус недавно заявил, что подобные действия делают космос «ахиллесовой пятой» современной безопасности.