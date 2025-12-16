  • Новость часаДмитриев назвал конструктивными переговоры с Кушнером и Уиткоффом в США
    16 декабря 2025, 21:10 • Новости дня

    Захарова заявила о росте визовых отказов россиянам в странах ЕС

    Захарова: Число визовых отказов россиянам в ЕС продолжает расти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число отказов в выдаче виз гражданам России в странах Евросоюза продолжает увеличиваться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, эта тенденция сопровождается сокращением сроков пребывания по туристическим визам, а отдельные государства ЕС полностью прекратили их выдачу россиянам, передает ТАСС.

    «Косметические попытки выправить ситуацию не будут иметь результатов – пока ЕС не прекратит свою антироссийскую политику, в том числе дискриминационный подход, направленный на последовательное ужесточение режима въезда россиян на территорию Европейского союза», – сказала Захарова.

    Она также напомнила, что в ноябре 2025 года вступило в силу решение Еврокомиссии о прекращении оформления многократных шенгенских виз для российских граждан.

    Ранее постпредство России назвало визовые ограничения ЕС дискриминационными.

    20 декабря 2025, 18:38 • Новости дня
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Евродипломатии Кая Каллас публично принесла извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) после решения эстонского суда по делу о ложных заявлениях против SAPTK.

    Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, была обязана по решению эстонского суда опубликовать на своей странице в Facebook* публичные извинения фонду «В защиту семьи и традиции» (SAPTK), передает EADaily.

    Основанием для такого решения послужило высказывание Каллас от 17 февраля 2022 года. В тот день она обвинила представителей SAPTK в нападении на полицию и организации незаконного митинга осенью 2021 года. В декабре прошлого года Харьюский уездный суд признал эти заявления ложными.

    Пользователи соцсетей под публикацией Каллас призвали ее пойти дальше и попросить прощения у всех граждан страны, а не только у активистов фонда.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас.

    Комментарии (9)
    20 декабря 2025, 11:12 • Новости дня
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высказывания российского президента о Европе способствуют укреплению скепсиса США в отношении ЕС и осложняют отношения с Вашингтоном, отметил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    Заявления российского лидера Владимира Путина на «Итогах года» об ослаблении Европы из-за разрыва отношений с Москвой усилят влияние бывшего президента США Дональда Трампа на европейскую политику, передает Ura.Ru. Об этом в эфире телеканала Welt сообщил немецкий военный эксперт Гюстав Грессель.

    По его словам, риторика Путина совпадает с аргументами американских консерваторов и находит отклик у Трампа и его сторонников. Грессель пояснил: «Эта риторика, в которой ЕС является либеральным бюрократическим гигантом, который ведет Европу к уничтожению, находит отклик у Трампа и его сторонников».

    Эксперт отметил, что подобные оценки Москвы создают идеологическую основу для требований Белого дома к союзникам по увеличению оборонных расходов, пересмотру торговых соглашений и изменению подхода к поддержке Украины и антироссийским санкциям. По мнению Гресселя, Кремль таким образом стремится усилить разногласия внутри западного лагеря.

    Он добавил, что совпадение позиции Путина с частью американского истеблишмента дает дополнительный аргумент противникам углубления европейской интеграции и сторонникам смягчения политики в отношении России. Это, по мнению специалиста, создает дополнительное политическое давление на правительства стран ЕС как снаружи, так и внутри Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Итогах года» Владимир Путин предупредил, что любые попытки блокады Калининградской области приведут к «беспрецедентной эскалации» конфликта на Украине.

    Президент также оценил планы Евросоюза по изъятию российских активов как открытый грабеж и подчеркнул возможные тяжелые последствия таких действий.

    Кроме того, на «Итогах года» Путин напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (6)
    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины испугались появления квадрокоптера с российским флагом в Киеве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».

    По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.

    После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.

    Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.

    «С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.

    Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.

    Комментарии (3)
    20 декабря 2025, 13:31 • Новости дня
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийский премьер Барт де Вевер прокомментировал статью в Politico, которая назвала его страну «самым ценным активом России» за то, что ее позиция сорвала выделение Украины репарационного кредита за счет российских активов. В завершении пресс-конференции он в шутку заявил, что ему пора ехать на дачу в Петербурге.

    «Сейчас мне нужно ехать на свою дачу в Санкт-Петербург, где мой сосед – Депардье, а через дорогу – Асад. И я думаю, что смогу стать там мэром... Напишите об этом», – цитирует де Вевера РИА «Новости».

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Ранее в ЕС не смогли договориться об изъятии замороженных активов России под для «репарационного кредита» киевскому режиму, но решили выделить ему 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    Комментарии (4)
    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (6)
    20 декабря 2025, 15:02 • Новости дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основная часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро ляжет на Германию, крупнейшего донора бюджета Евросоюза, сообщает газета Bild.

    Источники в правительстве ФРГ сообщили Bild, что Германия возьмет на себя основную долю расходов, связанных с обеспечением кредита ЕС для Украины, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что Еврокомиссия планирует занять 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии сообщества. Кредит будет обеспечен с использованием «запаса прочности» бюджета ЕС – средств, которые государства уже пообещали Евросоюзу, но пока не выплачены.

    Источник Bild уточнил, что Германия, вероятно, также возьмет на себя львиную долю расходов по кредиту для Украины. Формально национальные бюджеты сразу не пострадают, однако в любой момент ЕС может потребовать эти средства для покрытия обязательств и выплаты процентов.

    По данным Bild, Венгрия, Чехия и Словакия добились того, чтобы их взносы не использовались для финансирования кредита Украине. Поэтому основная нагрузка ляжет на крупнейшие экономики, где лидерство по объему взноса удерживает Германия с 27 миллиардами евро в 2024 году.

    Ранее страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов для «репарационного кредита» киевскому режиму.

    Евросоюз решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    Комментарии (7)
    20 декабря 2025, 13:05 • Новости дня
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны с 2028 года начнут выплачивать крупные суммы в виде процентов по кредиту для Украины, сообщили неназванные высокопоставленные чиновники Еврокомиссии.

    Европейские налогоплательщики будут вынуждены ежегодно выплачивать по 3 млрд евро процентов по займу, предназначенному для поддержки Украины, сказали собеседники Politico, передает РИА «Новости».

    По данным издания, Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении этого кредита.

    В материале также отмечается, что проценты в размере порядка 3 млрд евро ЕС начнет выплачивать с 2028 года из семилетнего бюджета, а в 2027 году выплаты по процентам составят 1 млрд евро. План по увеличению общеевропейского долга ради поддержки обороны Киева, подчеркивает газета, обойдется ЕС весьма дорого.

    Ранее В Евросоюзе не сумели договориться об изъятии российских замороженных активов под для «репарационного кредита» Киеву.

    При этом ЕС решил выделить Украине 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета.

    Комментарии (3)
    20 декабря 2025, 16:40 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Челябинске подсудимый на заседании бросил в судью пять бетонных шариков, возбуждено уголовное дело, сообщило СК России.

    В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента на судебном заседании, когда подсудимый бросил в судью пять бетонных шариков, сообщает РИА «Новости». Следствие уточняет, что мужчина был доставлен из СИЗО-1 в Центральный районный суд, где, не получив удовлетворения своего ходатайства, угрожал судье и бросил в его сторону приготовленные ранее предметы.

    В региональном СУСК пояснили, что речь идет о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 296 УК – это угроза убийством или причинением вреда судье в связи с рассмотрением дела. Пресс-служба ведомства подчеркнула: «Следователем будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям должностных лиц».

    В ГУФСИН по Челябинской области добавили, что перед этапированием подсудимого провели обыск, и запрещенных предметов у него обнаружено не было. Сопровождение и охрана обвиняемого после доставки до суда уголовно-исполнительной системой не осуществлялись.

    В пресс-службе УФССП уточнили, что подсудимый был доставлен конвойной службой, и досмотр проводили исключительно сотрудники конвоя. Судебных приставов для обеспечения порядка на процесс судья не вызывал, нареканий к охране со стороны суда не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники полиции задержали мужчину, скрывшегося после избрания меры пресечения судом Воронежа.

    А в конце октября неизвестные совершили нападение на конвой ФСИН в Казани, после чего заключенный скрылся, а в городе объявили план «Перехват».

    Комментарии (2)
    20 декабря 2025, 14:11 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время объединенной пресс-конференции президент России обозначил возможность дипломатического выхода при обеспечении условий безопасности, отмечает итальянское издание L’AntiDiplomatico.

    На «Итогах года» президент Владимир Путин представил целостное и политически насыщенное видение украинского конфликта, передает RT со ссылкой на публикацию L’AntiDiplomatico.

    «Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня, при соблюдении определенных условий безопасности», пишет издание.

    В публикации отмечается, что заявления российского лидера были направлены на то, чтобы опровергнуть западную и европейскую пропаганду. Она часто изображает Москву стороной, якобы неспособной к компромиссу в урегулировании конфликта.

    L’AntiDiplomatico акцентировал внимание на политической насыщенности ответа Путина, выделив его стремление продемонстрировать готовность России обсуждать пути завершения конфликта при условии уважения к российским интересам. Также отмечается стремление России обозначить самостоятельную позицию в отношениях с Западом, несмотря на постоянное давление.

    Ранее Welt сообщила, что слова Путина о Европе усложняют отношения ЕС и США и усилили давление на европейские правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.

    Путин также напомнил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 10:38 • Новости дня
    Герой России Очир-Горяев объявил о готовности возвращения на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дочь Героя России Нарана Очир-Горяева сообщила, что он вернется на СВО сразу после соответствующего распоряжения командования, отметив его преданность боевым товарищам.

    Командир штурмовой роты, Герой России Наран Очир-Горяев, готов вернуться на СВО, как только получит соответствующее распоряжение от руководства, передает РИА «Новости». Его дочь Виктория сообщила агентству, что отец не собирается оставлять свою команду. По её словам, Очир-Горяев «человек чести» и обязанность перед бойцами для него на первом месте.

    Она добавила, что после завершения СВО её отец намерен выйти на пенсию, сосредоточиться на здоровье и уделять больше времени внукам. Очир-Горяев занимает должность командира штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.

    Напомним, в пятницу на программе «Итоги года с Владимиром Путиным» Очир-Горяев рассказал президенту о взятии Северска.

    В беседе с главой государства он отметил, что большинство воюющих на СВО сегодня составляют те, кто родился в 1990-х, а их героизм и стойкость признает командование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дочь Героя России сообщила, что ее отец отправился добровольцем на СВО сразу после объявления мобилизации в 2022 году.


    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 16:17 • Новости дня
    СК рассказал о ходе расследования массового отравления в Подмосковье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе массового отравления в пансионате Видного были госпитализированы более сорока человек, трое скончались, СК России ведет расследование уголовного дела по данному факту.

    В Московской области ведутся следственные действия по уголовному делу о массовом отравлении в пансионате для престарелых города Видное, сообщает СК России. В учреждении на момент происшествия находились 73 человека, из которых более 40 были доставлены в медицинские учреждения с отравлением различной степени тяжести. Трое из них скончались.

    Следователи и криминалисты регионального управления провели осмотр пансионата, изъяли соответствующую документацию, продукты питания и посуду для анализа. Представители Роспотребнадзора взяли дополнительные пробы пищи, которые направлены на экспертизу.

    По уголовному делу проводятся допросы руководства пансионата и постояльцев, устанавливаются причины и условия, которые могли привести к трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отравление в доме престарелых города Видное произошло накануне. Тогда сообщалось о 15 пострадавших.

    Ранее в подмосковном Климовске 11-летний ребенок был госпитализирован с признаками отравления из-за запаха от ремонта пола в соседней квартире.

    А 23 ноября несколько несовершеннолетних участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве оказались в больнице с симптомами пищевого отравления.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    Названа стоимость проведения выборов на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проведение всех видов выборов на Украине требует около 20 млрд гривен, что эквивалентно 472 млн долларов, сообщили в ЦИК страны.

    Проведение выборов в США оценивается в 20 млрд гривен, что эквивалентно примерно 472 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ЦИК страны Сергея Дубовика в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, это расходы на все три вида выборов, местные органы самоуправления.

    Напомним, что президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако в Киеве отказались проводить новые выборы, ссылаясь на невозможность их проведения до окончания действия военного положения.

    Президент Владимир Путин ранее напомнил, что Украина забывает о решении своего же Конституционного суда, принятое еще в мае 2014 года, согласно которому срок полномочий главы государства продлен быть не может. Как отметил российский лидер, это означает, что полномочия Зеленского истекли вместе с его легитимностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил , что настал подходящий момент для проведения выборов в Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в тот же день выразил готовность провести выборы в течение 90 дней при условии, что Запад обеспечит безопасность хода голосования.

    19 декабря президент РФ Владимир Путин на «Итогах года» сказал , что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.

    Центральная избирательная комиссия готова организовать голосование для украинских граждан на территории России, если будет принято соответствующее решение, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 14:24 • Новости дня
    Карасин призвал к жесткому международному суду над хозяевами «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.

    Владельцев украинского сайта «Миротворец» необходимо привлечь к суровой ответственности на международном уровне, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, передает ТАСС. Сенатор отметил, что этот ресурс является экстремистским, и подобные действия не должны оставаться безнаказанными.

    Карасин не исключает, что владельцы портала будут пытаться уйти от ответственности, меняя свое местоположение или документы, однако уверен: подобные действия будут квалифицированы как международно наказуемые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский экстремистский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных 25 российских детей в возрасте от трёх до девяти лет.

    До этого знаменитые российские футболисты, в том числе Дмитрий Аленичев и Андрей Тихонов, оказались в этой базе за участие в «Матче Героев» с военнослужащими.

    Напомним, ранее сообщалось, что суд в Донецке будет рассматривать дела ключевых военных преступников Украины, и Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении политического и военного руководства страны.


    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 16:04 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность Евросоюза достичь соглашения по замороженным российским активам может стать для США доказательством слабости европейского объединени, сообщает британский журнал The Economist.

    Журнал The Economist отмечает, что невозможность выработать общую позицию среди стран Евросоюза по вопросу изъятия российских активов будет, по мнению Вашингтона, очередным проявлением бессилия объединения, передает ТАСС.

    В статье подчеркивается, что краткосрочно эффект для Киева будет близок к применению замороженных средств, но провал в вопросе «репарационного кредита» после длительных переговоров только усугубит репутацию Брюсселя.

    Издание обращает внимание на изменения в схеме поддержки Киева – теперь Евросоюз планирует использовать заем, который, как предполагается, ляжет бременем на налогоплательщиков, за исключением Венгрии, Словакии и Чехии. Фактически ответственность за выплаты возьмет на себя «коалиция финансово желающих», отметили аналитики журнала.

    The Economist указывает, что внутри объединения могут усилиться взаимные обвинения, а также обсуждение мотивации лидеров Франции, Италии, Германии, которые не пришли к единому мнению, и роли США в этом процессе.

    По мнению журнала, на прошлой неделе ощущение несостоятельности Евросоюза подкрепилось еще и неспособностью заключить торговое соглашение с Меркосур, переговоры о котором продолжались 25 лет.

    Евросоюз решил выделить Киеву 90 млрд евро за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    В Германии заявили, что саммит Евросоюза стал серьезным испытанием для позиции канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что попытка ЕС грабежа обернулась унижением для евробюрократии.

    Комментарии (0)
    20 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Итальянский политик назвал Путина мужественным защитником суверенитета России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано охарактеризовал президента Владимира Путина как мужественного и честного лидера, отстаивающего суверенитет своей страны.

    Президент и сооснователь итальянской партии «Суверенная и народная демократия» Франческо Тоскано в интервью ТАСС высоко оценил лидерские качества Владимира Путина.

    По словам Тоскано, российский президент обладает ясным видением, опирается на глубокое знание истории и реализует свои идеи на практике, демонстрируя ответственность и мужество.

    «Путин – прекрасно подготовленный политик, он знает историю, у него совершенно ясное видение, и он реализует его, он – человек, который ощущает ответственность за страну, которой управляет. Ему понадобилось время, чтобы понять истинную природу Запада, и сейчас он прекрасно отдает себе отчет, с кем имеет дело. Европейцы надеялись получить выгоду после падения Берлинской стены. Путин восстанавливает идею суверенитета для своей страны, честно и мужественно», – заявил Тоскано, комментируя итоги пресс-конференции Путина.

    Тоскано критически высказался о состоянии Европейского союза, отметив, что ЕС находится в стадии «предсмертной агонии» и является искусственной структурой, выгодной лишь банковской и финансовой элите. По его мнению, Евросоюз использует германское лидерство для продвижения своих целей, а нынешние европейские элиты действуют в собственных интересах, а не ради объединения народов.

    Он также отметил, что Россия все больше осознает, кто является ключевыми соперниками в Европе, выделяя Берлин и Лондон. По словам политика, европейские управленцы просто используют Соединенные Штаты. По мнению Тоскано, на европейском континенте вновь появляется угроза нацифашизма, а дальнейшее развитие возможно только через серьезные перемены в структуре ЕС. Денацификация Киева без денацификации Берлина не имеет смысла, – заключил политик.

    Ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico отметило, что Путин представил целостное видение конфликта на Украине.

    А вот немецкий телеканал Welt сообщил, что слова Путина о Европе усилили давление на европейские правительства и осложнили отношения между Евросоюзом и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, Владимир Путин на «Итогах года» предупредил о последствиях любых попыток блокады Калининграда для конфликта на Украине.

    Путин также заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    Комментарии (0)
